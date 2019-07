Si algo pasÃ³ en Caja Libertad, fue cuando no era presidente, afirma Juan Collado

Si algo pasó en Caja Libertad, fue cuando no era presidente, afirma Juan Collado

En un desplegado, el abogado asegura que no ha cometido ningún delito y manifiesta su confianza en que a lo largo del procedimiento legal se demuestre que las declaraciones de Bustamante Figueroa son falsas

Sinembargo.MX

16/07/2019 | 11:11 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El abogado Juan Ramón Collado Mocelo negó categóricamente las acusaciones que realizó el empresario queretano Sergio Hugo Bustamante en su contra, quien lo denunció por su presunta participación en una red de lavado de dinero que encabezan, a través de Libertad Servicios Financieros, el hoy detenido– y el empresario José Antonio Rico Rico.

“Quiero destacar que todos esos supuestos actos, sucedieron cuando yo no precedía el consejo de administración de Libertad Servicios Financieros, ya que ocurrieron antes del 30 de abril de 2015, fecha en que asumí la presidencia de dicha sociedad”, dijo en un desplegado.

En el documento difundido este martes, el litigante aseguró que no ha cometido ningún delito y manifestó su confianza en que a lo largo del procedimiento legal se demuestre que las declaraciones de Bustamante Figueroa son falsas y que sus manifestaciones no tienen fundamento, pues están “expresadas con la única finalidad de obtener un beneficio económico que no le corresponde”.

Asimismo, recordó que la investigación abierta en su contra tiene como origen la compraventa de un inmueble sobre el cual, el denunciante sostiene tener algún derecho; “pretensión a partir de la cual, sin reparar en los daños ocasionados y las consecuencias de éstos, el señor Bustamante realizó manifestaciones que no le constan -como lo ha reconocido expresamente- sobre la supuesta existencia de un grupo de personas que de manera conjunta llevaron actos para privarlo del derecho que sostiene le asiste”.

“De ahí lo absurdo y perverso de sus manifestaciones, pues busca involucrarme con empresas que según él fueron creadas antes de que yo tuviera algún acercamiento a LIBERTAD o a sus accionistas, por tanto, niego rotundamente tener algún tipo de relación con las diversas empresas que el señor Bustamante mencionó en sus múltiples declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, precisó Collado Mocelo.

Por último, afirmó que Sergio Hugo Bustamante ha modificado convenientemente y sustancialmente la versión de los hechos proporcionada en los procesos civiles en los que ha participado ante la autoridad del estado de Querétaro y de la Ciudad de México, “lo cual seguramente ocultó a la Fiscalía General de la República, por lo que nos daremos a la tarea de brindar toda la información necesaria, a efecto de que se esclarezcan los hechos investigados”.

El abogado apeló ayer por la tarde la vinculación a proceso que pesa sobre él. Esta apelación se suma al amparo que promovió contra la orden de aprehensión que lo podría hacer pasar al menos seis meses en el Reclusorio Norte por su presunta participación en el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Collado promovió la apelación argumentando que el delito de lavado de dinero que se le imputa ya prescribió, además, de acuerdo con medios nacionales, señala que la acusación por delincuencia organizada se basa en la declaración de un “testigo de oídas”.

Sobre el amparo contra la orden de aprehensión, el juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México no ha admitido a trámite el recurso, ya que el litigante no precisó los actos que reclama. Por ello, le dio un plazo de cinco días para aclarar la demanda, pero de no ser así, podría ser desechada.