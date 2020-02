Si alguna empresa incumple con la construcciÃ³n del Tren Maya, se irÃ¡ para que entre otra: AMLO

Si alguna empresa incumple con la construcción del Tren Maya, se irá para que entre otra: AMLO

No podemos aceptar empresas irresponsables. Tienen que trabajar las empresas y cumplir, dice el Presidente

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Las empresas que ganen contratos para la construcción del Tren Maya deberán cumplir y actuar de manera responsable o se van, señaló Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

“‘Quiero el anticipo y no voy a pegar ni un ladrillo, no voy a hacer ni un metro de terraplén, no voy a poner ningún durmiente, no voy a terminar la obra’. No, el que quede mal vamos a buscar la forma de que vaya para afuera y entre otro”, dijo.

“No podemos aceptar empresas irresponsables. Tienen que trabajar las empresas y cumplir”, agregó el mandatario.

López Obrador dijo que en las mañaneras denunciará a las empresas que no cumplan con sus obligaciones. Sin embargo, se mostró confiado de que eso no será necesario.

El Tren Maya tendrá un costo total de 139 mil 072.4 millones de pesos y permitirá un retorno de capital de 206.6 mil millones de pesos, con lo que se determinó que el proyecto es “socialmente rentable”.

De acuerdo con el Análisis Costo-Beneficio del proyecto, el cual fu publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), otorgará una Tasa Interna de Retorno Social (TIR) del 21.2 por ciento.

El Fonatur estima que para 2023, el tren transportará a 43 mil 680 pasajeros al día; en 2053 alcanzaría los 100 mil 100 usuarios diarios, en los segmentos de mayor demanda.

A la par, el Tren Maya generarían beneficios multisectorales, que potenciarían el desarrollo social, cultural y económico de la región sur-sureste del país.

El Tren Maya contaría con 30 estaciones, de las que 12 serían de paso y las 28 restantes conformarían “polos de desarrollo”, en entidades como Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco.

En lo referente a la carga, el tren movería alrededor de 2.4 millones de toneladas de mercancía, en su etapa inicial.