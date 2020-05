Si AMLO no da uso a los datos de Rápido y Furioso que pidió a EU, todo será simulación: analistas

Catedráticos y especialistas en políticas de seguridad apuntaron que la nota diplomática que México envió a la Embajada de Estados Unidos sobre el operativo “Rápido y Furioso” quedará solo en un tema mediático, pues la finalidad es sólo política

Sinembargo.MX

16/05/2020 | 10:34 AM

MÉXICO._ Expertos y estudiosos en políticas de seguridad y delincuencia están convencidos que las cartas diplomáticas sobre el operativo “Rápido y Furioso” son solo un escándalo mediático usado con fines políticos, pues el tema ya fue discutido y cerrado hace años: ¿Por qué desenterrarlo nuevamente? ¿Qué podría hacer la Cuarta Transformación con la información que le envíe Estados Unidos?, ¿Quiénes se benefician y pierden?

Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad y la profesora Guadalupe Correa, de la Universidad de George Mason, coincidieron en que la lectura que se le da a la nota diplomática es totalmente política.

Incluso para algunos expertos como Correa-Cabrera, también asociada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC, el escándalo no solo favorece al Presidente Andrés Manuel López Obrador – frente a su próxima visita a Washington y al exhibir a la administración de su adversario panista Felipe Calderón– sino que también beneficia, y quizá un poco más, a su homólogo Donald Trump, quien está en el proceso electoral que se desarrolla este año en Estados Unidos.

DESENTERRAR EL TEMA

El pasado 11 de mayo, el Gobierno de México solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México, la información relacionada con el operativo “Rápido y Furioso”, a fin de conocer si las autoridades mexicanas estaban informadas sobre la intromisión de más de 2 mil 500 armas de fuego a territorio nacional, entre los años 2006 al 2011.

Para Ramón Celaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad, lo que busca el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el reconocimiento expreso del Gobierno americano acerca si el Gobierno de Felipe Calderón tenía conocimiento de la operación, sin embargo, el especialista detalló que saber eso es mucho más complejo de lo que se cree.

“Porque este tipo de operaciones policiacas y entregadas controladas que están en la Ley, tanto en la de EU como la mexicana, no soy ocurrencias; el problema es que se le salió de control a las autoridades americanas y terminó en un fracaso”, señaló.

Además, Erubiel Tirado Cervantes y Ramón Celaya Gamboa destacaron que a partir del fracaso del operativo se inició una investigación por parte del Comité del Senado de Estados Unidos, misma que concluyó que se trató de una estrategia muy hermética, a tal grado que incluso el propio Procurador de Estados Unidos, de ese momento, Eric Holder, fue exonerado al señalar que desconocía los detalles .

Tirado Cerventes recordó que incluso hubo audiencias públicas donde se convocó a los operarios y representantes de diversas agencias de seguridad de Estados Unidos para dilucidar cómo es que surgió y cómo se le dio seguimiento en este operativo y en esos ejercicios “quedó claro que fue que una operación que se concibió y se llevó a cabo prácticamente con el mayor sigilo, solamente una o dos agencias estaban enteradas”.

Además, el especialista también acotó que tan pronto se destapó el operativo “hubo una expresión de reclamo por parte de Gobierno mexicano con el gobierno americano de entonces, lo cual, está documentado para quien tenga interés de confirmarlo. Guadalupe Correa Cabrera coincidió que en su momento, el Gobierno mexicano (a cargo de Felipe Calderón) argumentó que no supo que estas armas llegaron a México y que se perdieron en el camino.

Para Erubiel Tirado esta acción del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es solo “repasar obre algo que en términos generales ya se ventiló públicamente y que, entonces debe de tener otra motivación más allá de la cuestión de seguridad, hay un trasfondo político en la manera en la que se está manejando esto”.

En el fallido operativo Rápido y Furioso, autoridades de EU ingresaron al país armas a las que se les perdió la pista y terminaron en manos de delincuentes.

¿QUÉ HARÁ EL GOBIERNO CON LA INFORMACIÓN?

¿Qué hará el Gobierno de México con la información que envíe Estados Unidos? ¿Realmente actuaría jurídicamente y por la vía legal si resultara que Felipe Calderón Hinojosa sí tenía conocimiento de la operación? O, en caso contrario, ¿sería capaz de tomar cartas contra Estados Unidos por la violación a la soberanía?, son algunas de las dudas que plantean los especialistas.

Sin embargo, los entrevistados no dudan es que la intención es sólo política porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador no podrá hacer nada si se ratifica que EU violó a soberanía nacional y, en caso que resultara que el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa, sí sabía del operativo, el gobierno de AMLO tampoco ha dado indicios claros que vaya actuar jurídicamente contra el ex mandatario.

“Esto también depende de lo que quiera hacer el gobierno e México con la información que se mande. ¿Qué va hacer el Gobierno de México?, ¿Va a mandar a la cárcel a quién: a americanos o a su propio contrincante político que fue el presidente de México (Calderón), yo no lo sé, ¿y no sé si se pueda hacer algo o si el Gobierno puede hacer algo?”, expresó Correa Cabrera.

Los especialistas recordaron que hay dos opciones y escenarios según la información que Estados Unidos envíe.

La primera que es que ratifique la versión oficial –y que se ha dicho hasta ahora–, es decir, que el ex presidente Felipe Calderón y su gobierno no sabían del operativo, lo que significaría entonces que Estados Unidos violó la soberanía.

Frente a ese escenario, “el Gobierno de Andrés Manuel no puede hacer absolutamente nada porque ya se abrieron esos canales diplomáticos y ya se les perdonó (a EUA). Ya no se puede hacer nada si Estados Unidos violó la soberanía. Muy probablemente eso es lo que pase, y eso ya lo sabe el Gobierno de México, ya lo sabe Marcelo Ebrard, y AMLO. Ellos no van a irse contra Estados Unidos”, explicó Guadalupe Correa.

“México no tiene capacidad para irse contra los Estados Unidos, pues que Donald Trump amenazaría con más aranceles generales o amagar de la manera que sea y al final México va a tener que ceder”, abundó la profesora.

La otra posibilidad de respuesta a la nota diplomática –la improbable– es que Felipe Calderón si tenía conocimiento del operativo, entonces, eso querrá decir que “él traicionó a la patria”.

Lo que podría hacer el presidente AMLO es tomar acción legal contra el ex presidente por traición a la patria, de acuerdo con Correa Cabrera y con el maestro Ramón Celaya, pero lo importante ¿esto sí lo va hacer?

Sin embargo, para los especialistas frente a este segundo supuesto, tampoco habría consecuencias jurídicas.

“Si la finalidad de esta nota diplomática fuera contar con elementos jurídicos para iniciar una investigación y un proceso penal contra algún funcionario, que sería idónea y un esfuerzo que habría que aplaudir, pero esto tiene un fin que no tiene otra finalidad, porque ni siquiera se ha abierto una carpeta de investigación”, dijo Celaya.

Además, abundo el abogado penalista, México ha mostrado que no tiene capacidad en sus instituciones para investigar y realmente sancionar a altos funcionarios.

“El gran error de la administración y procuración de justicia en este país desde hace muchos años no ahorita, es no tener las capacidades jurídicas, y de investigación para procesar a los responsables de estos delitos”, dijo Celaya Gamboa.

ALCANCES DEL OPERATIVO EN EU

“¿Por qué en este momento y de dónde viene este interés en conocer precisamente este detalle (“Rápido y Furioso”) de la relación bilateral donde al parecer los dos gobiernos estuvieron de acuerdo, haya sabido parcialmente el gobierno de México o como sea?”, se cuestiona la especialista Guadalupe Correa.

La profesora no descarta que en el trasfondo político también estén involucrados intereses estadounidenses, pues recordó que, en el 2020, hay elecciones en Estados Unidos, y quien está contendiendo contra Donald Trump es Joe Biden, quien fue vicepresidente en la administración de Barack Obama.

Guadalupe Correa expuso que también hay que recordar que a la actual administración de Trump le interesa o hay un deseo de hacer ver que la estrategia de Barack Obama, en términos de tráfico de drogas y política bilateral antinarcóticos, fue fallida.

“Puede usar esto muy a su favor, para atacar al gobierno de Barack Obama, pues quien fue su vicepresidente es quien está contendiendo o su contrincante.

La especialista, aunque no lo afirma, tampoco descarta que podría tratarse incluso de una filtración que llega desde la administración de Trump en un momento importante.

“¿Por qué esa operación que pasó hace tantos años se revive ahorita?, no estoy asegurando nada, pero me parece extraño lo que sucede. Lo que me hace pensar que esto es político, porque hay elecciones en EU, porque el Presidente México va a ir a visitar a su homólogo en Washington; porque hay cosas qué negociar en la relación y también hay cosas que tiene que ganar el Presidente de Estados Unidos al abrir esta caja de pandora”, aludió.

¿Cree que México le estaría haciendo el trabajo sucio a Trump, y de paso sacar su raja política, al sacar el tema en este momento, si no le ven intención de tomar acciones jurídicas y legales para juzgar a los culpables de “Rápido y furioso”?, se le cuestionó a la experta.

“Absolutamente, o sea, yo no sé si eso sea cierto, y no lo estoy afirmando, porque no tengo evidencia, simplemente estoy tratando de entender quién se beneficia y quién pierde con poner en el ojo mediático este tema, ya discutido ampliamente”, respondió la especialista.

Y añadió: “A reserva que veamos lo que pase en el futuro, pero hasta la fecha pareciera ser que esto es simplemente una estrategia política quizá de los dos Gobiernos (AMLO-Trump)”.

Guadalupe Correa no es la única que dibujó el análisis. La periodista Dolia Estévez también consideró que la nota diplomática podría ser utilizada por el Gobierno de Donald Trump para atacar al expresidente Barack Obama y al candidato republicano Joe Biden.

Entrevistada en el programa de “Los Periodistas, que conducen Alejandro Páez y Álvaro Delgado en la cadena La Octava, la también columnista de Sin embargo dijo que la difusión de la nota diplomática fue “muy inusual”, ya que generalmente suelen ser clasificadas.

“Me preocupa la forma, sobre todo una petición de esta envergadura al Gobierno de Donald Trump, en un momento electoral, qué pasa mañana si Trump dice: ‘Miren, aquí está una nota diplomática que me mandó mi amigo AMLO y que es una muestra más del fracaso de la política de Obama y de Joe Biden, ellos introdujeron armas a México, y aquí está la muestra, y yo tengo que limpiar su desaseo de política exterior’”, ejemplificó.