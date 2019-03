Si cada persona agradece lo que valora sembraría un poderoso mensaje en otros, dice Jesús Peluch Ramos

El maestro en sicología hizo reflexionar a decenas de jóvenes y padres de familia que asistieron al XX Congreso de Valores, organizado por Grupo Editorial Noroeste y Universidad Tec Milenio

MAZATLÁN._ Si cada persona agradece lo que valora sembraría un poderoso mensaje en otros, ¿cuál es ese mensaje?

El máster en sicología, Jesús Pelluch Ramos, no tuvo qué explicar mucho para transmitirlo, con ejemplos sencillos, expuso cómo las pequeñas acciones del día a día alcanzan a expresar múltiples positivos.

“Hicimos un ejercicio, le preguntamos a los niños ¿quieren a sus papás? dijeron que sí, pero le hemos dicho a uno ¿ya se los dijiste?, me dice que no, que ya lo saben, pero ¿se los has dicho?, me dice que no, pero lo que importa es decirlo para llegar a la gratitud, de qué sirve valorar lo que se tiene, si no lo comunicamos”, expuso.

Con este poderoso mensaje Pelluch Ramos hizo reflexionar a decenas de jóvenes y padres de familia que asistieron al XX Congreso de Valores, organizado por Grupo Editorial Noroeste y Universidad Tec Milenio.

Así expuso cómo una sencilla pregunta lleva a una profunda reflexión.

El ponente, quien es originario de España y vino a México por primera vez para estar presente en el Congreso de Valores, es graduado en Administración y Finanzas, investigador y experto en sicología positiva, su charla “De la ciencia al bienestar” resultó un ejercicio de aprendizaje personal, de cómo es posible sembrar emociones en otros.

Pelluch Ramos le dio voz a los asistentes, los dejó transmitir por qué y cuándo son felices, así logró conocer que las prioridades y la felicidad son distintas, y justo se centró en la necesidad de buscar el bienestar personal, de trabajar emociones positivas para alcanzar logros únicos.

“Cuando valoramos algo y agradecemos tenemos entre nosotros la gratitud, no es agradecimiento, el agradecimiento es ser educado, ser cortés, amable... es muy importante que valoremos el acontecimiento, el hecho, o la personas que nos ha retribuido un bien. Cuando valoramos algo lo sentimos... valorar es muy importante, pero si no le sumamos un agradecimiento, no tenemos gratitud”, sostuvo.

Pelluch Ramos también es investigador y a través del método científico ha estudiado sobre emociones, en el Congreso de Valores compartió que el agradecimiento lleva a un bienestar que se replica en productividad en el trabajo, y mejora las relaciones familias y de amistad.

Esto, dijo, genera felicidad, al final del camino, lo que todos buscan.

Pelluch Ramos no sólo compartió de emociones, también de cómo fijar objetivos de vida.

“Pensemos dónde queremos estar, hasta dónde queremos llegar, y los valores que nos definen”, comentó.

Explicó que la sicología positiva no es magia como muchos piensan, pero sí es capaz de transformar actitudes.

“Es ciencia y quería resaltarlo porque hoy en día el marketing se adueña de conceptos de la felicidad, pero nosotros hablamos de bienestar. La sicología positiva no es pensamiento positivo, en la sicología positiva para alcanzar el bienestar se trabaja en el día a día”, precisó.

Pelluch Ramos cerró su conferencia con un mensaje de esas emociones que detonan de un simple gesto de gratitu

