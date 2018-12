SÃ­ cumplimos con prestaciones de ley: RamÃ³n PestaÃ±o

Sí cumplimos con prestaciones de ley: Ramón Pestaño

El representante de la Liga de Trabajadores Marítimos y Terrestres de la C.R.O.M. aclaró que el sindicato sí vela por sus colaboradores

Fernanda González

MAZATLÁN._ Después del paro laboral que realizaron el pasado lunes seis trabajadores por supuestas malas prestaciones de ley, el representante de la Liga de Trabajadores Marítimos y Terrestres de la C.R.O.M., Ramón Pestaño, aclaró que el sindicato sí vela por sus colaboradores.

Los colaboradores manifestaron su inconformidad laboral en el acceso al Parque Bonfíl, el día 24 de diciembre, en donde señalaron que hay incumplimiento en cuestiones como el seguro social y el aguinaldo.

Sin embargo, el representante de la Liga de Trabajadores Marítimos y Terrestres de la C.R.O.M, manifestó que el sindicato no maneja aguinaldo, sino compensaciones.

“Nosotros no queremos llegar a otras instancias, queremos que se aclare este asunto, el decir que no se cumplen con los pagos, como el aguinaldo, nosotros no manejamos aguinaldo, se llama compensación y es una compensación que la empresa le da al trabajador”, dijo.

Asimismo, explicó que ni los socios de planta, ni los trabajadores eventuales tienen un salario fijo.

“Tampoco tenemos salario, lo que nosotros generamos en el turno pues es lo que ganamos, no tenemos un sueldo base, aunque aún así, por ley, se les da los sueldos que les corresponde y a parte la empresa les da una compensación más”, dijo.

También dijo que la empresa no maneja ahorros.

Por su parte José Luis García, socio del sindicato, comentó que todos tienen Seguro Social, pero con los trabajadores eventuales funciona diferente.

“Ellos ya saben que mientras estén trabajando tienen seguro pero como la mayoría son eventuales, es diferente”, dijo.