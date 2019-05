DROGAS

Si el Congreso lo permite, habría clínicas que apliquen drogas en este año: Estrada Ferreiro

El Alcalde de Culiacán planteó ayer la creación de centros médicos donde se suministren sustancias intravenosas para personas adictas

Antonio Olazábal

Si el Congreso del Estado lo aprueba, para este año se haría la primera clínica que suministre sustancias intravenosas a personas que tienen adicciones a las drogas, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán manifestó que si bien no ha hecho la propuesta a la 63 Legislatura, sí planea hacerlo, dado que es un problema el que personas con adicciones tengan que delinquir para continuar consumiendo sustancias, y para el morenista, estas clínicas serían la solución a este fenómeno.

"Es una enfermedad, esa persona va a tener que conseguir el dinero a como de lugar, y probablemente vaya asaltar a una persona, golpearla, robarla y hasta asesinarla, y queremos prevenir el delito también".

- ¿Va presentarse alguna iniciativa?

Es lo que quiero hacer, claro. Las drogas (que se proveerán) que se consumen habitualmente menos de daños irreversibles como el cristal, el ice o cosas de esas, no sintéticas.

- ¿Podría estar en este trienio alguna clínica experimental?

Sí, yo creo que a lo mejor en este año, ahora, eso dependería de que el congreso aprobara la iniciativa.

Estrada Ferreiro argumentó que esta idea no vino de la noche a la mañana, sino que es una propuesta que él trae desde que era candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, cuando ganó la elección para Presidente de Culiacán.

"Es una idea que tuve yo en la campaña, es una idea que tiene que materializarse no solo aquí en Culiacán, en todo el país, por qué, porque lleva en primer lugar un propósito, quien se esté inyectando droga, vaya a un lugar donde haya un enfermera o un médico que lo haga, y que lo haga con una jeringa nueva, o esterilizada, que no la use para otra persona para evitar contagios de enfermedades", subrayó.

"La otra es de que cada persona que vaya a ese lugar a aplicarse su dosis de droga, debe de tener un expediente, para que el médico le vaya reduciendo la dosis día con día hasta que logremos sacarlo del vicio. La otra, que la persona, cuando no tenga para su dosis de droga que podamos proporcionárselos nosotros, y esto no significa fomentar el vicio", agregó.