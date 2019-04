Si el memorÃ¡ndum no tiene valor, pues hay tribunales, dice AMLO de su texto de Reforma Educativa

Si el memorándum no tiene valor, pues hay tribunales, dice AMLO de su texto de Reforma Educativa

Recalcó que no se trata de una iniciativa de Ley ni de un decreto, sino un documento con propósitos internos

Sinembargo.MX

17/04/2019 | 10:50 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a quienes consideran que no tiene valor el memorándum que firmó ayer para dejar sin efecto la Reforma Educativa que vayan ante tribunales y recalcó que no se trata de una iniciativa de Ley ni de un decreto, sino un documento con “propósitos internos”.

Aseguró que respeta a los legisladores y su posición en contra a su memorándum y destacó que “ellos al final van a aprobar la reforma Educativa”. Dijo que el propósito del documento es que se tenga todo el tiempo posible para el debate y el diálogo. “Está muy claro que estamos promoviendo una educación pública, de calidad, laica, pluricultural, gratuita en todos los niveles escolares”, recalcó.

Aseguró que los opositores pensaban que como no se podía aprobar en este período Legislativo la nueva Ley “iban a decir: ya fracasaron […] quise nada más decir, ya con este memorándum es como si aquí les firmo un documento” para hacer el compromiso.

Consideró que ante su memorándum “pueden haber amparos”. “Salió casi de manera oficiosa un ex Ministro de la Corte ayer a decir que no procedía legalmente lo que yo estaba proponiendo, ése es un tema de debate, todos podemos dar a conocer nuestro punto de vista. Yo quise mandar este mensaje claro a los mexicanos y a los maestros, y la verdad que lo logré, porque como se está generando el debate ya se sabe de lo que se trata”, añadió.

“Lo que pido es que se lea bien, para que no se saquen de contexto las cosas”, dijo.

Aseguró que el documento lo emitió en torno a sus “facultades que tengo como Jefe del Estado mexicano para garantizar el bienestar, la paz, la tranquilidad del pueblo para que haya justicia, por eso se protesta: cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

“En la Constitución se establece que debe de haber justicia”, señaló.

“Es un memorándum, si consideran que no tiene valor pues hay tribunales. No es solo un asunto legal, es un asunto político, no es ni una iniciativa de ley, ni un decreto ni un acuerdo, es un memorándum para propósitos internos”, recalcó.

También informó que éste no es el primer memorándum que emitió, que lleva al menos tres.

Ayer por la mañana, López Obrador envío a la Secretaría de Gobernación (Segob), a la de Educación Pública (SEP) ya la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “para detener y dejar sin efecto” la Reforma Educativa. El documento recomienda, entre otras cosas, que la nómina de los maestros quedará en control del Estado, que se reinstalará a los docentes despedidos y que se realicen las diligencias necesarias para liberar a los maestros y luchadores sociales aún presos por su oposición a esta ley.

“Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el período neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada Reforma Educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional”, se lee en el documento que firmó el Jefe del Ejecutivo Federal.

“Hasta la fecha no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la llamada Reforma Educativa y reemplazarla por un marco legal satisfactorio, útil y funcional; sin embargo, la administración pública federal requiere de lineamientos claros para seguir operando en el ámbito de la enseñanza pública”, añadió.

La emisión del documento generó una serie de crítica. Una de las primeras fue la del Ministro en retiro José Ramón Cossío, quien criticó que la medida carece de “fundamentación jurídica”, por lo que, dijo, es “fácilmente impugnable”.

Cossío argumentó en su cuenta de Twitter que en el memorándum no se citó ninguna norma jurídica.

“Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”, expuso.