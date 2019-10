Si el Presidente tiene autocrítica, debe replantearse la estrategia de seguridad: Especialista en Violencia urbana

Para Iliana del Rocío Padilla Reyes el sentido común y las buenas intenciones no son suficientes para atacar la violencia en el país, se necesitan estrategias, y esto se comprobó el pasado jueves cuando se buscó aprehender a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera en Culiacán

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Si Andrés Manuel López Obrador tiene autocrítica, se debe replantear la estrategia de seguridad en el país, esto derivado de los hechos violentos que se registraron en Culiacán el jueves pasado, opinó Iliana del Rocío Padilla Reyes.

La especialista en violencia urbana recordó las palabras del Presidente de la República luego de que afirmara que para Gobernar es necesario solamente el sentido común y las buenas intenciones, sin embargo lo que pasó el jueves en el operativo para detener a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera en Culiacán, a plena luz del día, demostró que no.

“Si él tiene autocrítica tendrá que replantearse las formas como se crean las estrategias y cómo se establecen y bueno, tienen todas las expectativas encima, queremos creer que es posible la pacificación del país, entonces, seguimos esperando o esperanzados de que va a ser posible”, mencionó.

“El punto clave en todo esto es el pensar que la política pública se hace con base a buenas intenciones, pero no es sólo con buenas intenciones o sentido común, se necesita conocimiento, se necesitan diagnósticos y estrategias diferenciadas”, agregó.

Para la profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa lo que pasó en Culiacán el jueves, y cómo se sitió la ciudad, fue algo inédito, y el operativo mal realizado por las fuerzas federales contribuyó a que se viera una ciudad reinada por el caos y la falta de gobernabilidad.

Añadió que si bien López Obrador goza de la aceptación de buena parte de la sociedad del país, esto si es un golpe a su credibilidad y a su imagen, sobre todo porque en el discurso dice una cosa y en los hechos hace otra, debido a que cuando inició su administración, él afirmó que la detención de los capos de la droga no era su prioridad, y en este operativo “mal hecho”, se buscó aprehender a un narcotraficante, a costa de la seguridad de la ciudadanía de Culiacán.

“Definitivamente sí le pega (a AMLO) bastante, porque no hay un seguimiento entre discurso y los hechos, no hay una línea, por un lado en su discurso plantea ciertas políticas y ciertas acciones, que son las mismas, el mismo discurso para explicar porque se habían retirado del lugar, ¿’ok sí, pero por qué entraron al lugar?’, no hay congruencia entre lo que se dice y se hace”, manifestó.

“Yo no sé qué tanto impacto vaya a tener en cuestiones electorales, en cuestiones partidistas, no lo sé, habría qué ver, también es cierto que las personas están cansadas de este tipo de situaciones y creemos y queriendo pensar en que la estrategia de pacificación va a funcionar, seguimos esperanzados, el asunto es que los analistas, quienes estamos trabajando en el análisis de las políticas públicas, pues sabemos de factibilidad y queremos ver de dónde van a salir los presupuestos y cómo se van a operar esas buenas intenciones”, recalcó.

Padilla Reyes subrayó que el mayor riesgo de este operativo fue poner en riesgo a la gente y subestimar a la célula delictiva que opera en el Estado, mismo que derivó en una ciudad sitiada y con 51 reos fugados de la Penitenciaría de Aguaruto.

“Yo creo que el mayor desacierto en el operativo fue poner en riesgo a la gente, ese fue como el gran fracaso y el gran error, luego las decisiones que se tomaron fueron consecuencias de una mala planeación, fueron correctas por supuesto, pero no le quedaba de otra”, lamentó.

“Sin duda hubo desconocimiento, lo que te digo es que parece raro, si tenían todos los elementos como para tener información adecuada sobre lo que estaba sucediendo por qué no echaron mano de ello”, aseveró.

La especialista en violencia urbana sugirió al Presidente de la República dejarse asesorar por expertos, además, explicó que no se puede abordar la violencia de la misma forma en toda la república, Sinaloa tiene sus singularidades, mismas que no fueron previstas en el operativo realizado el jueves.

“No puedes llegar con la misma estrategia con la que estás atendiendo el problema en Guerrero, o con la que vas a atender el problema en Guanajuato, no puedes atender igual a Sinaloa, tienes que tener estrategias diferenciadas que partan de diagnósticos específicos en el lugar del conocimiento del territorio, de los grupos del crimen, de cómo funcionan, no puedes aventarte a hacer un operativo que puede resultarte de gran riesgo para la población sobre todo si lo vas a hacer en una ciudad capital en un horario laboral”, mencionó.

“Yo no creo que le hayan faltado buenas intenciones, yo creo que le ha afectado; uno, saber escuchar a los especialistas; dos, tener estrategias a partir de ello, tener estrategias a partir de ello, a partir de la información, no sólo de las buenas intenciones. Él dijo no hace mucho que para gobernar se requería buena intención y sentido común, bueno, esto es una prueba de que en políticas públicas, sobre todo en políticas de seguridad, no sólo hace falta el sentido común, hace falta conocimiento”, afirmó.