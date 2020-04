Si el virus trae un mundo mejor, ¿por qué estar tristes?: Juan Villoro

El escritor asegura que éste no es el mejor de los tiempos; señala que México saldrá de esta crisis solo con “ideas” y sostiene que encerrar al ser humano le ha devuelto un poco de esplendor a la naturaleza

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ En medio de esta pandemia que lo obligó a interrumpir sus clases la Universidad de Stanford, en California, y regresar a México, el escritor Juan Villoro reflexiona sobre algunos aspectos que han cambiado y cambiarán a partir de la contingencia sanitaria por el Covid-19, de acuerdo a milenio.com.

¿Crees que el mundo será distinto después de la pandemia?

Se menciona que se ha terminado el mundo tal y como lo conocíamos y, en ese sentido, creo que no debemos estar muy tristes, porque no era el mejor de los mundos posibles: era un mundo lleno de fanatismos, injusticias, ecocidio, polarizaciones políticas… difícilmente podíamos defender ese estado de cosas.

Creo que lo que está ocurriendo es una oportunidad extraordinaria de replantearnos nuevas soluciones. Para esas nuevas soluciones ni siquiera es necesaria la acción del ser humano, sino quizá más bien la inacción: el virus ha sido terrible porque ha paralizado el planeta, pero al mismo tiempo se han limpiado los canales de Venecia, la nube negra sobre China ha desaparecido, un puma recorrió las calles de Santiago, en el balcón de un amigo en Barcelona acaban de anidar unos búhos. La incertidumbre se ha apoderado de muchos de nosotros…

La principal variable que tenemos es lo desconocido, no saber quién es el enemigo, ni cómo ni con qué intensidad puede atacarnos. Creo que eso es lo que más nos afecta frente al covid-19. Es una enfermedad menos letal que muchas otras que tenemos, la gente sigue muriendo de numerosas causas, pero el hecho de que haya un virus contra el que no se puede combatir, contra el cual no hay protocolos, que carece de historia y que obliga a estar en confinamiento, lo convierte en un enemigo invisible.

El combate que hacemos contra el virus también es invisible, porque no podemos saber en qué medida, gracias a nuestra reclusión, se han evitado muchas muertes o algunas infecciones.

El virus es una amenaza que no vemos, nuestra reacción es una defensa que tampoco tiene efecto, es como una lucha de invisibilidades que ha creado una sensación inédita para todos nosotros.

Con todo lo que está sucediendo, ¿qué piensas de la globalización?

La globalización ha fallado: es una globalización del dinero, de las divisas, de las inversiones, pero no de las soluciones compartidas y lo vemos en lugares muy desarrollados como Europa occidental, donde hay países con carencia de enfermeras, de médicos, de camas y no hay una política de salud pública común para solucionar estos problemas, cada quien ha tenido que responder a sus propias necesidades.

La idea de interconexión solo funciona si realmente tenemos respuestas comunes y esta es una oportunidad para pensarlas, pero también para que las cosas salgan peor. Pienso en el enorme dominio de la tecnología digital, ya vivimos una situación de tecnopolio, en donde la mercancía más valiosa del momento son los datos personales. Con el aislamiento dependemos cada vez más de la comunicación a distancia, de las redes sociales y de las distintas plataformas que permiten que sigamos vinculados.

Entonces, me preocupa mucho esta dominación tecnológica que hace que los medios se conviertan en un fin, que no podamos actuar sin ellos, que nos apaguemos cuando se descomponen o no los tenemos disponibles. Todo eso me preocupa como una posible vía de futuro.

¿Cuáles son los peligros y oportunidades en el momento actual?

Me parece muy preocupante que el estado de excepción es cada vez más frecuente en distintas sociedades, no se gobierna conforme a una norma, sino conforme a circunstancias excepcionales, que pueden ser justificadas como una lucha contra el terrorismo, contra las drogas, contra la migración extrema y, ahora, contra el coronavirus. Me preocupa que haya un resurgimiento de autoritarismos y que se pierdan garantías y derechos individuales. Es una oportunidad para replantear el estado de cosas y encontrar soluciones que, espero, sean positivas, porque el mundo anterior no era muy bueno y también hay amenazas de que esto pudiera ser más preocupante en el futuro.

ESCRITOR Y CATEDRÁTICO

Juan Villoro (Ciudad de México, 1956) es uno de los intelectuales más reconocidos de nuestro idioma. Ha sido profesor en la UNAM, Yale, Princeton, entre otras universidades; desde el 25 de febrero de 2014 es miembro de El Colegio Nacional.