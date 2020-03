SÃ­ es DalÃº profeta en su tierra

CONCIERTO

Sí es Dalú profeta en su tierra

La Académica se presenta en el jardín del Centro de Ciencias de Sinaloa, cantando ante cientos de fans las melodías de su famoso diario de Dalú

Leopoldo Medina

08/03/2020 | 10:18 AM

Una noche plagada de romanticismo, fue la que ofreció Dalú, la ganadora de La Academia 2020, quien se apoderó del amplio Jardín del Centro de Ciencias de Sinaloa, reuniendo a cientos de fans, quienes junto a ella, cantaron algunas de las melodías que compuso durante su estancia en este reality.

“Esta noche, no vengo a cantar covers, vengo a cantar mis canciones. La Academia fue una experiencia maravillosa, aprendí muchísimo, crecí como artista, pero también tenía sus cosas tristes, momentos de soledad, de duda, por lo que cantar y componer, fue mi catarsis, mi sostén, y fue la guitarra y mis letras lo que me hizo conectar con el público que me hizo ganar”, expresó la sinaloense.

Entre gritos de “Te amo Dalú”, “Eres la mejor”, y “Sí se puedo”, la sinaloense acompañada de su guitarra, y su famoso ‘Diario de Dalú’, en el que escribía sus canciones, la sinaloense abrió su presentación interpretando el tema Háblame.

Luego llegó una composición más ‘Yo soy, aquí estoy’ pieza con la que Dalú dejó en claro que no importa lo que digan los demás, solo sigue tu rumbo, sin importar quien te señale, critique o juzgue.

Ante la algarabía de los cientos de fans que se dieron cita en el jardín, la cantautora, no dejó de agradecer el apoyo y toda la buena vibra que han compartido con ella, incluso mucho antes de ser la ganadora del famoso reality.

Entregada a su público, el cual no dejó de gritar su nombre, y frases de cariño, la académica continuó su presentación interpretando esta vez una más de sus composiciones, llamada 10 minutos, en la que su voz armónica y melodiosa cautivó a los presentes, sumándose a ella en cada verso de la canción.

Luego llegó una de las piezas más solicitadas por el público, Mejor sola, dedicada a todos aquellos que han sido decepcionadas en el amor, dejando ver en cada estrofa, que es mejor estar sola que mal acompañada.

La sorpresa de la noche llegó cuando la cantante se hizo acompañar de otro ex académico sinaloense, Adrián Varela, quien junto a él interpretó el tema Amigo, regalando una interpretación armónica, la cual fue agradecida por el respetable con sonoros aplausos hacia ambos artistas.

La noche seguía su curso, poco importó la presencia de los mosquitos, que molestaban a más de uno, los “tiburones” como Dalú llama a su fans, pedían más, y ella los complació interpretando el tema Sola otra vez, melodía que le dio el triunfo en la gran final de La Academia, marcando con ella el cierre de su presentación en Culiacán.

Ante el grito de ¡Otra, otra! la sinaloense regresa al micrófono para complacer a sus fans, provenientes de lugares como Mazatlán, Los Mochis, Los Cabos, Guasave, y Culiacán, cantando finalmente a capella, el tema Abrázame.

Feliz y agradecida con sus fans

Previo a su presentación, la cantautora compartió que, ya fuera de La Academia, ha tenido mucho trabajo, mostrándose feliz y emocionada de estar de regreso en Culiacán, agradecida del amor que le han dado desde su arribo a la ciudad.

“No me alcanzan las palabras para agradecer, y lo mejor que La Academia me dejó fue la gente, y este triunfo me lo dedico a mí, a mi familia, y sobre todo a mis fans”, señaló la cantante.

Respecto a la gira, la académica comentó que aún no sabe nada al respecto sobre las fechas de inicio de la gira.

Dalú Declaró que, sentió miedo al principio de volver a Culiacán, esto por no sentirse preparada, sobre todo al no saber que estaba pasando fuera de La Academia, ya que no tenía contacto con nadie, haciéndola sentir nerviosa por su regreso a casa, por los chismes que se decían de ella.

“Entre mis principales proyectos este año es sacar mi música, porque algo que amé fue la proyección que me dieron, dejándome mostrar mis canciones, y la gente lo que hoy me pide no son covers, son mis canciones, y eso es lo más importante para mí”, destacó la sinaloense.

La sinaloense compartido seguir en contacto con algunos de los jueces, como Alexander Acha, y con su mentor Beto Cuevas, con quienes ya está trabajando algunas sorpresas.

