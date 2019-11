Sí hay dinero para carro nuevo y viajes, pero no para las colonias, critican vecinos en el Ayuntamiento de Mazatlán

Los ciudadanos denuncian que sus gestiones no han sido atendidas en lo referente a la regularización de tenencia de la tierra, mejora de servicios públicos y mal estado de calles

Sibely Cañedo

Aquejados por distintos problemas, representantes de colonias populares acudieron al Ayuntamiento de Mazatlán para denunciar que sus gestiones no han sido atendidas en lo referente a la regularización de tenencia de la tierra, mejora de servicios públicos y mal estado de calles, que continúan intransitables tras la época de lluvias.

"Para carros nuevos y viajes sí hay dinero, pero no para las colonias", manifestó Maribel Vargas, vecina de la colonia Lomas del Ébano, ubicada en un cerro a donde el acceso es difícil.

Esto en relación a las críticas que han expresado los ciudadanos sobre la reciente adquisición de una camioneta Tahoe negra, de poco más de 1 millón de pesos para el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y los frecuentes viajes que éste ha realizado para promoción turística.

"En Lomas del Ébano no se puede pasar, definitivamente no hay entrada, no hay subida, nos tienen abandonados", expresó Maribel Vargas luego de salir del despacho del secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, quien los recibió la mañana de este viernes.

Sin embargo, lamentaron que no les dio soluciones. Sólo el compromiso de gestionar recursos para la renta de la maquinaria, con la que se haría el raspado de las calles.

Aglutinadas en el Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), acudieron además las comisionadas de las colonias Flores Magón, 20 de Noviembre, Jaripillo, Salvador Allende y otras más, así como el dirigente de esta asociación, Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez.

El líder social lamentó que hace tres meses se estableció el compromiso de dar solución a los colonos que viven en terrenos irregulares, que en Mazatlán es una situación que se vive en 42 por ciento de los asentamientos populares.

Entonces, se tomó el acuerdo de establecer un bufete jurídico con aval del gobierno municipal para apoyar a los colonos y que no fueran defraudados por inmobiliarios oportunistas, pero al contrario, las amenazas de desalojo continúan y no han visto el trabajo de los abogados, que supuestamente serían coordinados por el ayuntamiento.

"Las amenazas de desalojo están a la orden del día en varias colonias del puerto, ya son tres meses y no se vale que no haya respuestas, estamos hartos de promesas", advirtió Gutiérrez.

En cuanto a este tema, indicaron que el Secretario del Ayuntamiento les mostró algunos expedientes, pero en su opinión, solo son resúmenes de la misma información entregada por los vecinos. Aseguran que son de 25 a 30 colonias afectadas por la falta de regularización.