SÃ­ hay espionaje en el Congreso de Sinaloa; desde las paredes nos oyen, acusa Diputado

CONGRESO

Sí hay espionaje en el Congreso de Sinaloa; desde las paredes nos oyen, acusa Diputado

El petista Mario Rafael González asegura ser espiado; ya puso un inhibidor de señales en su oficina y solicita ¡derribar muros!

José Alfredo Beltrán

"Estoy completamente seguro de que los aparatos y la ciencia no fallan", concluye Mario Rafael González Sánchez, al denunciar supuestas prácticas de espionaje al interior del Congreso local.

El Diputado del PT explica cómo "descubrió" que sus conversaciones eran interceptadas por personas externas a su equipo.

"Llego yo a tu oficina, hago un protocolo de revisión, paso un aparato para checar micrófonos o cámaras ocultas y efectivamente nos encontramos con varias circunstancias", indica.

Actualmente, expone, el espionaje es tan fino que puede ser una fibra óptica y aparece como "si fuera un cable de luz".

"Y eso es lo que está pasando", asevera.

- ¿Si lo han espiado, si tiene certeza de que lo está espiando?

Estoy completamente seguro de que los aparatos y la ciencia no fallan.

- ¿Desde que llegó al Congreso lo han espiado?

No, no, fue yo creo que en esta Legislatura hemos visto; probablemente se activaron nuevamente los aparatos que estuvieron ahí, no se habían activado hasta estos momentos, porque están dentro de las tabletas de los muros, de muro block. Me imagino que había quedado un equipo guardado durante un tiempo y lo reactivaron después; no puedo asegurar que fue en esta Legislatura o fue en la anterior.

- ¿A quién atribuye esta práctica?

Las prácticas de espionaje vienen por muchos lados, no puedo decir exactamente quién, pero si en su momento ya se tomaron cartas en el asunto, ya se habló con el Secretario General José Antonio Ríos Rojo y con la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez.

Revisan cubículos de los 40 diputados de Sinaloa para confirmar o descartar espionaje

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública asegura ser susceptible de espionaje por manejar temas delicados, que lastiman y en los cuales hay gente que "no les gusta que se investiguen".

"Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que se maneja en seguridad pública, desde el momento en que pido yo y solicito se hagan auditorías a ciertas partes de la Secretaría de Seguridad Pública, se pisan callos y se pisan las situaciones riesgosas", sostiene.

Es el caso, dice, de la auditoría solicitada sobre fondos por 8 millones 600 mil pesos que se dieron en bonos en áreas de seguridad pública.

"También hay una gran cantidad de recursos que se están moviendo, que se necesitan transparentar", asevera.

- Ha trascendido que hay cuatro personajes que presuntamente son espiados de manera directa...

No sé quiénes sean los demás.

-¿Usted es uno de ellos?

Efectivamente, yo hablo por mi propia persona, hay grupos parlamentarios que han platicado que efectivamente tienen problemas, de que sonó en ciertos lugares sus aparatos, pero eso le corresponde a cada uno de ellos decirlo, en el caso mío sí fue muy obvio y estamos trabajando.

Por lo pronto, dice, ha colocado un inhibidor de señales en su oficina, para evitar capten sus conversaciones.

"El inhibidor de señal también me quita mi señal de mi celular, pero prefiero durar una hora sin ser escuchado a que esté yo dando una información que en ese momento nos podría perjudicar", asevera.

- ¿Va a desalojar su oficina?

Estoy pidiendo autorización para hacer una revisión exhaustiva, ver si puedo quitar muros y todo, si no me lo dan, entonces ya no despacharía ahí.

Interpondrá una denuncia penal, dice, si no ve acciones por parte del Congreso local.

"Ya hice la carta de queja y la solicitud (de investigación), si no se soluciona pronto entonces podemos pensar en meter una denuncia penal", abunda.