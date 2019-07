Si hay irregularidades, JesÃºs ValdÃ©s tiene que solventarlas: Alcalde de CuliacÃ¡n sobre cuenta pÃºblica

Si hay irregularidades, Jesús Valdés tiene que solventarlas: Alcalde de Culiacán sobre cuenta pública

Jesús Estrada Ferreiro manifestó que confía en el actuar de los diputados y la ASE, y espera que todos los involucrados en el tema de las cuentas públicas estén actuando de buena fe

Antonio Olazábal

18/07/2019 | 12:59 AM

CULIACÁN._ Si hay irregularidades en la cuenta pública de Jesús Valdés durante el 2017, cuando fue Presidente Municipal, es su obligación solventarlas, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de la capital sinaloense explicó luego de que la Comisión de Fizcalización del Congreso del Estado dio revés a las 18 cuentas públicas, incluidas las de Valdés Palazuelos, que aún no ha platicado con el hoy líder del PRI a nivel Estado sobre ese tema, sin embargo sostuvo que él tiene por obligación solventar las irregularidades que se detectaron cuando era Presidente Municipal.

“Yo me reuní con él de pasadita, fui al partido, lo saludé y nos vimos en su oficina, no era ningún tema oficial”.

--Usted dice que es su amigo ¿Pero si ocurrieron malos manejos?

“Ah no, que pague por ellos, esa es su responsabilidad, no la mía, yo no llegué a investigarlo a él, ni ando investigándolo, pero si él tiene una responsabilidad, que le detectó la Auditora Superior, que solvente las irregularidades, a él le corresponde”.

--¿Usted no meterá las manos al fuego por nadie?

“No, para nada, imagínate, qué vergüenza que yo me ponga a defender a alguien que tenga culpa de malos manejos, tampoco digo yo que tenga culpa, pero si la tiene, tiene que responder por ello, ahora, no es Jesús Valdés sólo, es todo un equipo de trabajo, habría que ver si fue el Tesorero, la Síndica Procuradora, Obras Públicas, no sé”.

Cabe destacar que la Auditoría Superior del Estado observó más de 63 millones de pesos que no se ejercieron en lo que se debía, gran parte de esos recursos fueron por el concepto del predial rústico, que fue utilizado para pagar cuotas obrero patronales, cuando este impuesto debe utilizarse para arreglar infraestructura pública de las colonias.

Estrada Ferreiro comentó que él no tiene el panorama completo de las cosas, sin embargo confía en el actuar tanto de la ASE, como en el de la auditora.

“Yo no puedo opinar respecto a algo porque no conozco el fondo del asunto, si digo que está bien, y está mal, voy a cometer un error, si digo que está mal y está bien también voy a cometer un error, no conozco el fondo”, subrayó.

“Yo confío en lo que haga la Auditora Superior del Estado, confío en los diputados que hagan las cosas bien, no sé si las están haciendo bien o mal, pero yo confío en ellos. Ojalá lo hagan todo de buena fe, aunque no estén en lo correcto, pero que sea de buena fe”, agregó.