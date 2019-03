Si hay peticiones de juicios políticos contra alcaldes de Morena, no se van a congelar, advierte líder de Jucopo

Nosotros no podemos darle la vuelta a ninguna solicitud ciudadana, nosotros tenemos que ser responsables y atender todo lo que nos soliciten en el marco de la legalidad, puntualiza Graciela Domínguez Nava

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ La 63 Legislatura de Sinaloa, bajo control de Morena, no “congelará” eventuales solicitudes de juicio político que se presenten en contra de alcaldes emanados de este partido político.

Esta es la definición que planteó hoy Graciela Domínguez Nava, coordinadora de la mayoría morenista y líder de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo.

La Diputada local respondió así a las versiones que circulan, en el sentido de que se preparan peticiones de juicio político contra dos alcaldes, de Culiacán y Ahome, respectivamente.

María Inés Pérez Corral, líder de base de Morena, aseguró que hay malestar de la militancia de su partido porque Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, no ha gobernado bajo los principios de la “cuarta transformación”, que a nivel nacional ha enarbolado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es muy probable que en un momento determinado solicitemos un juicio político contra él”, señaló a Noroeste Pérez Corral.

Al igual que Estrada Ferreiro, Manuel Guillermo Chapman, Alcalde de Ahome, ha estado en el “ojo del huracán”, desde el inicio de su trienio.

El empresario “Billy” Champan llegó a ese cargo cobijado por el Partido del Trabajo, en coalición con Morena y el PES.

Y ha trascendido que ciudadanos ya reúnen firmas para pedir un juicio político en su contra.

Sobre estos dos casos, Domínguez Nava señaló que ahora los ciudadanos tienen instrumentos para revocar el poder, cuando no les satisface la actuación de una autoridad.

“De eso se trata, que los ciudadanos tengan instrumentos que les permitan no sólo elegir a sus representantes, sino también en un momento dado poder decirles ‘ya no cuentas con nuestra confianza, no nos estás gobernando bien y preferimos que termines antes para el periodo para el que fuiste electo’”, resaltó.

Se trata, indicó, de instrumentos legales para fortalecer la democracia y la participación ciudadana.

“Todo instrumento es para los ciudadanos, pero obviamente es para medir al Gobierno, en ese sentido esta es una demanda de años y hoy con esta cuarta transformación es el momento para implementarla”, subrayó.

La 63 Legislatura, resaltó, está obligada a atender todas las inquietudes ciudadanas que se le planteen.

“Todas las solicitudes que en un momento dado nos lleguen de cualquier autoridad, que al Congreso le competa revisar”, sostuvo.

--¿Hay alguna solicitud formal de juicio político contra alcaldes?

“No tenemos ninguna solicitud formal, sí estamos enterados de comentarios, opiniones, pero no hay ninguna solicitud formal; pero insisto, nuestra actuación será apegada a la ley, sin distingos de colores ni de partidos.

Domínguez Nava admitió que cuando el PRI era mayoría en el Poder Legislativo y había procedimientos de juicio político contra funcionarios emanados del tricolor, los casos eran “congelados”.

--Hoy gobierna Morena en la Cámara y son alcaldes de Morena los que están en el “ojo del huracán”, ¿No habría un trato preferencial para ellos, no se harían “de la vista gorda” si les llegan esas solicitudes? —se le preguntó.

“Sí, nosotros no podemos darle la vuelta a ninguna solicitud ciudadana, nosotros tenemos que ser responsables y atender todo lo que nos soliciten en el marco de la legalidad”.

No estamos de acuerdo en que se “congelen” los temas y que se oculten, porque finalmente cuando hay una petición ciudadana es porque hay una realidad, hay una situación en concreto, que están pidiendo sea atendida, en ese sentido eso es lo que nos va a guiar.