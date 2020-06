Si la gente dice que renuncie, pues dejo la Presidencia: AMLO

El fin de semana que pasó integrantes del grupo Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) se manifestaron a bordo de sus vehículos, en diversas ciudades del país en contra de las medidas del Gobierno Federal para contener la pandemia del Covid-19

Noroeste / Redacción

01/06/2020 | 09:41 AM

Andrés Manuel López Obrador recordó hoy que para 2022 se llevará a cabo la revocación de mandato, y afirmó que si la gente decide pedir su renuncia, él dejará la Presidencia de la República.

"Pues yo creo que en efecto tienen derecho a manifestarse, la diferencia entre una dictadura y una democracia es que en la democracia hay libre manifestación de las ideas", indicó durante su primera gira en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, tras la pandemia derivada de coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

"Entonces no veo ningún problema, creo que así es la democracia. Nosotros mismos, ayer lo decía, propusimos la revocación del mandato en este caso a principios de 2022, incluso yo había propuesto que fuera en 2021, la oposición no aceptó y se acordó que fuese esta consulta para 2022", abundó el politíco tabasqueño.

"Se va a preguntar quieres que continúe el presidente o renuncie [...] Si la gente dice que renuncie, pues dejo la Presidencia si no, me quedo hasta el 2024, porque no hay reelección", indicó el mandatario nacional.

