Si llega Alma Alcaraz a Morena Sinaloa, serÃ¡ bienvenida, no asÃ­ Vargas Landeros, dice Merary Villegas

Si llega Alma Alcaraz a Morena Sinaloa, será bienvenida, no así Vargas Landeros, dice Merary Villegas

Gabriel Mercado

CULIACÁN.- Si Alma Alcaraz Hernández es la elegida para dirigir a Morena en Sinaloa, será bienvenida, no así otros personajes como el ex Secretario general de Gobierno del sexenio de Mario López Valdez, Gerardo Vargas Landeros, expresó la Diputada federal de este partido, Merary Villegas Sánchez.

Aseveró que no se ha informado de manera institucional en Movimiento de Regeneración Nacional sobre la posible designación de Alma Alcaraz para convertirse en la líder en la entidad, sin embargo, reconoció el trabajo que ella ha hecho.

"Si ella es, bienvenida, por lo que sé de ella y he visto ha hecho trabajos importantes en otros estados... como buenos soldados hay que respaldar y apoyar la decisión que nuestros dirigentes nacionales tomen para nuestro estado", comentó.

Refirió que, si otro personaje de otro partido aspirara a buscar la dirigencia de Morena, tendría que haber renunciado a sus derechos como militante de la agrupación a la que pertenecía, pero además tener calidad moral.

Y en el caso, agregó, que se buscara postular para la dirigencia en Sinaloa a Vargas Landeros, dijo que su postura era un rotundo "no".

"Necesitamos a un dirigente con calidad moral, con congruencia, y con principios... hay de ex priistas a ex priistas, y hay de ex panistas a ex panistas, yo no estoy de acuerdo que se le abra un personaje como tal (a Vargas), si tiene tantas ganas de sumarse a nuestro movimiento que empiece a talachar... mi postura política en estos momentos es que no estamos de acuerdo, yo en lo personal no estoy de acuerdo que personas que han tenido antecedentes muy malos y que además las y los sinaloenses conocen de su trabajo negativo, lamentablemente, vendría a ensuciar nuestro partido", subrayó.

La legisladora refirió que la dirigencia será por designación porque los estatutos aún no marcan tiempos para llevar a cabo un proceso de elección interno, y la problemática en cuanto a tener un liderazgo estatal señaló que Sinaloa no es el único en el país con problemas en ese sentido en el partido.

"Es un movimiento en pañales donde no hemos logrado consolidarnos todavía como partido político", reconoció.

Sobre Roberto Cruz Castro, quien se ha comentado podría buscar integrarse también a Morena, consideró sería bienvenido, "pero no de comandante, sino de soldado".

