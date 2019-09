Si llueve, es una noche en vela: vecinos de Infonavit Humaya, de CuliacÃ¡n

Si llueve, es una noche en vela: vecinos de Infonavit Humaya, de Culiacán

Subir muebles a las mesas, arriba de baldes, salvaguardar documentos importantes, tener lista una escoba para barrer el agua que entra a sus casas, bajar las pastillas de electricidad; eso y más hacen los vecinos de Infonavit Humaya cada que llueve

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Si para las 10 u 11 de la noche los nubarrones no dejan ver la luna o se oyen truenos desde el cielo anunciando posibles precipitaciones, Angelina no puede irse a la cama, ella sabe que puede llover y si eso sucede tiene que alistar su casa para que nada de valor dentro de ella se pierda con el agua.

Ella vive en la Calle Cerrada Salvador Alvarado, en la Colonia Infonavit Humaya. Por el momento sólo vive su madre y hermano en la casa que está a unos escasos 30 metros del Andador Estrella Polar, donde están haciendo trabajos pluviales en el dren de la Agustina Ramírez.

Por miedo, desde ayer sacó a su mamá de su casa, y la llevó a donde ella tiene otra vivienda libre de posibles inundaciones. Angelina se quedó para evitar que lo poco que hay en la casa se moje, platica que ya tienen un protocolo claro cada que llueve.

“Cada que llueve subimos todo, todo se sube; nosotros no dormimos, las camas se voltean, los colchones se suben arriba, las sillas arriba de la mesa, el refrigerador arriba de una mesita, prácticamente ya no se compran muebles, porque año tras año es pérdida”, cuenta.

“Ahorita ya no perdemos nada, porque estamos un poco preparados, no perdemos nada, pero estamos desvelados, cansados de sacar el lodo, esta vez pues no se perdió nada a los que estamos prevenidos, pero los que no estaban en la casa, que sí dejan las cosas abajo, pues sí pueden perder cosas”, agrega.

Son las 12 de la tarde y apenas termina de limpiar su casa de la lluvia que cayó en la madrugada, como dice, no ha dormido, pero no es algo propio de ella, todos los vecinos, tanto del Andador Estrella Polar, como el de la Calle Cerrada Salvador Alvarado se quedan despiertos toda la noche para estar preparados por si la lluvia sube mucho de nivel, poniendo en peligro sus pertenencias, y por qué no, sus vidas mismas.

La lluvia de la madrugada fue intensa, de acuerdo a los reportes de Protección Civil entre las dos últimas precipitaciones cayeron casi los 150 milímetros de agua en la capital del Estado, es por ello que el agua se metió de nuevo en la casa de Angelina, pero no fue mucho como en otros años, parece que la obra pluvial realizada en el Andador de a un lado sí está funcionando, sin embargo debido al gran volumen de agua, hay residuos que salen por las alcantarillas, que son los que inundan las viviendas.

“El canal sí sirve, el detalle es que allá sube el agua (marca el final del Andador Estrella Polar) y aquí es donde rebota y se viene, ahorita el agua sube, no se desborda, pero sí sale de las alcantarillas”, explica.

Detalla que religiosamente tiene que estar preparada para cualquier lluvia, y lo ejemplificó con la casa de su vecina; ella no estaba cuando llovió, los pisos de su casa estaban enlodados, con pertenencias de ella en la cochera que parecían inservibles, en realidad sí perdió algunas cosas de valor.

“Quieras o no un día no sabes que lloverá, te vas, ya llovió por allá, se te mete el agua a tu casa y se pierden las cosas de tu casa...mira aquí enseguida aún no limpia la señora y te puedes dar cuenta cómo queda una casa cuando llueve (muestra la casa de una vecina llena de lodo)”, narra.