Si llueven amparos contra obra del Tren Maya â€˜mejor no la inicioâ€™, dice AMLO en Quintana Roo

Si llueven amparos contra obra del Tren Maya ‘mejor no la inicio’, dice AMLO en Quintana Roo

‘No quisiera yo, se los digo así, con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra y que no la terminemos en tres años y que termine yo el Gobierno y se quede la obra a medias. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa’, dijo el mandatario federal en un diálogo con la comunidad maya de Quintana Roo

Sinembargo.MX

10/11/2019 | 2:12 PM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que en caso de que se presenten amparos contra la construcción del Tren Maya y se pusiera en riesgo concluir la obra antes de que termine su administración, preferiría suspender la construcción. “No quisiera yo, se los digo así, con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra y que no la terminemos en tres años y que termine yo el Gobierno y se quede la obra a medias. ¿Saben qué? Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa”, comentó el mandatario federal en un diálogo con la comunidad maya de ese estado. Agregó que aunque el está a favor de la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos más importantes de su administración, y que formaron parte de su promesas de campaña, está actuando con precaución, porque “son ‘cosita’ los conservadores y no quiero que para frenarnos dejemos inconclusa una obra y se tire el dinero, eso no. Por eso les quería yo informar sobre este asunto”. Sobre la oposición que enfrenta el proyecto, comentó que, según su manera de ver las cosas, no es mucha, pero “es oposición conservadora y es una oposición de lo más chueco que puede haber, latosa”. Además agregó solicitó a Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, organizar una consulta con los pueblos originarios de la zona para que “sea e pueblo el que decida”. “Si la gente dice ‘vamos’, vamos; y si la gente dice ‘no’, no vamos”, destacó. SLIM, INTERESADO EN EL TREN El pasado 7 de noviembre, el empresario Carlos Slim aseguró que participará en las licitaciones del Gobierno federal para el Tren Maya, y calificó al programa como “muy interesante”. Al salir de una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, funcionarios del gabinete, y empresarios de la construcción, Slim señaló que el proyecto beneficiará a la zona sur del país. “Es un proyecto muy interesante. De impulso al sureste de la República. Sí participaremos”, dijo a reporteros reunidos en la zona. El empresario añadió que en la reunión, el Presidente López Obrador les habló sobre el proyecto y los beneficios que tendrá en la zona sur del país. Slim agregó que analizará en qué obras participará, una vez que el Gobierno dé a conocer el plan maestro de la obra. “Están en la ingeniería básica”, puntualizó. Aunque dijo que la administración federal brindará la información necesaria a todas las constructoras. #AMLO

#Tren Maya

#Quintana Roo

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio