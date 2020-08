'Sí lo veo. No lo descarto', dice AMLO de la consulta sobre juicio a ex presidentes

El Presidente reiteró que él podría solicitar una consulta ciudadana para juzgar a ex presidentes porque, dijo, “no quiero parecer verdugo, y porque me he comprometido a mandar obedeciendo?”

Sinembargo.MX

MÉXICO._ “Entonces usted sí ve, sí visualiza el 1 de agosto del próximo año una consulta [para enjuiciar a los ex presidentes de México”, preguntó al Presidente Andrés Manuel López Obrador un reportero.

–Yo creo que es necesario, sí lo veo. No lo descarto. Pero hay que esperar– respondió hoy el mandatario en conferencia desde Tamaulipas.

El Presidente afirmó que él podría presentar la solicitud para realizar la consulta ciudadana en caso de que la ciudadanía no recabe las firmas necesarias o si legisladores no presentan la propuesta, pero dijo que antes esperará el avance de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de Emilio Lozoya, el ex director de Petróleos Mexicanos que denunció actos de corrupción que involucrarían a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Yo voy a esperar dos cosas, primero, el avance en las investigaciones de la Fiscalía, para ver cómo se van presentando las cosas, la opinión del Ministerio Público, yo espero que sea justicia pronta y expedita y no se archive el caso, pero lo descarto porque Gertz Manero (titula de la FGR) es un hombre íntegro”, expuso.

Recordó que la ciudadanía debería reunir al menos un millón 500 mil firmas para solicitar la consulta, además, otra opción es que una tercera parte de los legisladores la soliciten, al igual que el Jefe del Ejecutivo.

“Voy a esperar el tiempo razonable, porque si lo solicita el ciudadano con sus firmas ya no pasa la aprobación al Congreso, va directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si la decide que es constitucional va directo al INE (Instituto Nacional Electoral)”, dijo el Presidente.

López Obrador aseguró que él podría solicitar la consulta porque no busca “parecer verdugo”.

“¿Por qué lo voy hacer si los ciudadanos no alanzan a tener las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo y obtienen las firmas? Lo voy hacer porque no quiero parecer verdugo, y porque me he comprometido a mandar obedeciendo?”, aseguró.

El jueves, senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) solicitaron formalmente la realización de una consulta popular para definir si se podrá enjuiciar a ex presidentes.

Los legisladores dirigieron un documento a la Mesa Directiva del Senado donde defendieron que la corrupción ha dañado al país y “constituye un gravísimo saqueo a los recursos nacionales”.

Argumentaron que las consulta, al ser un mecanismo de participación ciudadana directa, podría fortalecer la actuación de los órganos de Gobierno “para que vivamos en un país donde la justicia se ejerza de manera adecuada”.

La bancada morenista planteó que la ciudadanía debe participar en la toma de decisiones y en el combate a la corrupción porque “es una causa noble que interesa a todos los mexicanos”.

Los senadores también precisaron en el documento que, según ha dicho el Presidente, llevar a juicio a ex presidentes “no se trata de un acto de venganza”, sino “de un acto de justicia”.

Los senadores que firmaron la petición son María Antonia Cárdenas Mariscal, Martí Batres; Citlalli Hernández, Napoleón Gómez Urrutia, Nestora Salgado, Ovidio Peralta, Aníbal Ostoa, Antares Vázquez, Blanca Estela Piña, Daniel Gutiérrez Castorena, Eva Eugenia Galaz, Gloria Sánchez, José Luis Pech y José Narro Céspedes.