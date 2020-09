Si los sinaloenses quieren, participaré en las elecciones 2021: Gerardo Vargas Landeros

El representante del grupo Fuerza Trébol dijo no estar cerrado a participar con el partido que lo invite a las elecciones

América Armenta

Gerardo Vargas Landeros, ex secretario de gobierno, hace énfasis en no estar cerrado a trabajar con otros partidos políticos, destacando que en el grupo del cual es parte, convergen diferentes ideologías que lo pudieran cobijar en el 2021.

Luego de que Redes Sociales Progresistas, asociación civil a la que pertenece Gerardo Vargas Landeros, se quedara sin registro ante el Instituto Nacional Electoral, el ex secretario general de Gobierno con Mario López Valdez no descartó estar en los comicios que se llevarán a cabo en el 2021, pero aclaró que será así solo si la ciudadanía lo desea.

“Gerardo Vargas Landeros siempre ha manifestado sus intenciones de participar, lo más importante es que no es una decisión que yo voy a tomar de manera individual, espero que los sinaloenses en los estudios de opinión y en las encuestas que se están haciendo ahí se manifieste la opinión de ellos, si así lo quieren, así se hará, si no, no habrá ninguna participación”, dijo Vargas Landeros.

Recientemente entre los grupos políticos sorprendió que unos resultados de la casa encuestadora Mitofsky expusieron la aceptación de Vargas Landeros en el supuesto que fuera candidato por Morena, en la que se había posicionado Rubén Rocha Moya como el preferido.

“Muy comprometido con quienes están pensando que Gerardo Vargas pueda representarlos, yo sigo haciendo mi trabajo político social todos los días, como tengo varias décadas haciéndolo y así lo estaré haciendo y más en esta época de crisis de salud que estamos viviendo en Sinaloa particularmente”, refirió.

Las Redes Sociales Progresistas, a las que pertenece Gerardo Vargas Landeros, se queda sin registro ante el INE

Por el momento, dijo estar dedicándose al tiempo electoral, esperando el momento correcto que marcan las autoridades para dar a conocer las aspiraciones y representantes de los diferentes frentes para las elecciones.

Mientras que respecto a la situación de Redes Sociales Progresistas se abstuvo de hacer alguna declaración, hizo énfasis en no estar cerrado a trabajar con otros partidos políticos, destacando que en el grupo del cual es parte, convergen diferentes ideologías que lo pudieran cobijar en el 2021.

“Fuerza Trébol, que es la que yo represento, es un grupo político social, plural, que lo conformamos de todos los partidos políticos, de todas las ideologías, de todas las creencias, así que no tenemos ninguna limitante en cuanto a eso”, expresó.