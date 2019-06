Si me expulsan de Morena, me haré independiente, anticipa Apolinar García

El Diputado local asegura no estar arrepentido de votar contra el matrimonio igualitario, ya que ‘escuchó’ la voz de sus electores

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ Apolinar García Carrera ya tiene en mente la ruta que seguirá en la 63 Legislatura, en el caso de ser expulsado de Morena.

“Me haré independiente”, visualiza.

El Diputado local fue uno los seis morenistas que posibilitaron “echar abajo” la reforma que permitiría el matrimonio igualitario en Sinaloa.

En las anteriores dos Legislaturas, PRI y PAN frenaron la unión legal de personas del mismo sexo. Y en la actual lo consiguieron, pero con el respaldo de ¡seis morenistas!

Ahora que Morena es mayoría, los votos de seis de sus legisladores fueron claves, para evitarlo.

El de García Carrera fue decisivo, pues hasta el martes 18, día en que se votó el dictamen, se mantenía compacto con las decisiones del grupo, al igual que Flora Miranda Leal.

No así los cuatro morenistas restantes, que ya habían mandado señales de desacuerdo con su propia fracción, en temas como el presupuesto 2019 y la ratificación de la magistrada Lucila Ayala en el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Yo voté (en contra) porque yo represento un extracto de población política que a mí me eligió y tengo que respetar la decisión de la gente”, explica García Carrera.

--Ya hay peticiones de morenistas, a nivel estatal y nacional, pidiendo su expulsión…

"Sí. Es más frontal la petición de los mismos morenistas que los mismos de la comunidad lésbico gay; los mismos morenistas son los que nos quieren echar".

--El hecho de que le abran un proceso y que lo expulsen, ¿Cómo lo ve?

"Hay que enfrentar las consecuencias, bienvenida la expulsión si así es".

--¿Usted no tiene miedo que lo expulsen?

"Yo me mantengo firme, no me arrepiento (de haber votado en contra del matrimonio igualitario). Yo represento un estrato de población, y yo hice una encuesta donde ni el 2 por ciento, del 10 por ciento que se maneja, en mi distrito rural, el 80 por ciento de lo que son las comunidades Tepuche, Imala, Jesús María, Sanalona (están en contra), entonces, yo represento esa gente (que rechaza las uniones gay)".

--¿Cómo ve que sea desde el interior de Morena que se pida su expulsión?

"Son los lineamientos de Morena, pero no se está usando un criterio humanista, porque aquí cabemos todos".

--¿Usted se siente linchado?

"No, no me siento linchado; yo represento a un extracto de población que me eligió, muchos dicen que soy de representación proporcional, pero no, eso interviene por las votaciones que se hicieron en un cálculo proporcional".

El viernes Jesús Palestino Carrera, uno de los seis morenistas a los que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inició un proceso en su contra, que podría culminar en la pérdida de derechos partidistas, ofreció una rueda de prensa.

Y a nombre de los seis anunció la separación de la fracción… no así de Morena.