'Si me matan fue Arturo Montiel': Hijo de Lupita D’Alessio acusa a priista de golpearlo (VIDEO)

El joven cantante aseguró que hasta habían 'manoseado a su novia' y la encerraron en un auto para así golpearlo mejor, por lo que temía por su vida y la de su pareja

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El hijo de la cantante Lupita D’Alessio, César D’Alessio, denunció que fue golpeado y amenazado de muerte por Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México.

El joven usó sus redes sociales para declarar que tanto el político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Montiel, así como el hijo del mismo, lo golpearon hasta dejarlo todo ensangrentado, abriéndole la cabeza.

“Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia”, denunció en un video César D’Alessio.

Aclaró que había acudido, junto con su novia, a la casa de Montiel luego de que lo contrataran por tres horas para una presentación musical, donde incluso cantó por dos horas más.

Sin explicar cómo empezó la trifulca, dijo que lo sacaron de la casa a golpes, y que hasta habían “manoseado a su novia” y la encerraron en un auto para así golpearlo mejor, por lo que debido a esto temía por su vida y la de su pareja.

“Yo no sé si esto funcione o no funcione, vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel del PRI, él me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, detalló D’Alessio.

Fueron varias las transmisiones en vivo que el joven realizó porque explicó que se sentía amenazado, “estoy temiendo por mi vida. Este es mi estado físico. La gente que me conoce sabe que yo vengo a trabajar. Voy a levantar una denuncia. La gente que piensa que la política de México, la gente que cree que el PRI es una pinche porquería, esto es una pinche porquería”, aseguró.

Finalmente concluyó esta serie de videos con un último mensaje: “Si me dan un balazo, ustedes saben quién fue, Arturo, él fue el que me mató”.

Luego de esto, su hermano, Jorge D’Alessio publicó en su cuenta de Twitter que César ya estaba acompañado y protegido por su familia.

“Gracias a todos por su preocupación, mi hermano César D’Alessio ya está acompañado y siendo asistido, por supuesto no está solo, bendiciones a todos”, escribió.

Hasta el momento de esta publicación, ni Lupita D’Alessio, ni Arturo Montiel han hecho comentarios al respecto.