Si negocios del Centro de Culiacán no cumplen medidas, habrá cierres: Estrada

Jesús Estrada Ferreiro se dice preocupado de ver tantas personas en las calles, lamentó que los comerciantes no estén cumpliendo las disposiciones para evitar contagios, y de continuar así, puede haber un cierre de comercios no esenciales, como en la Ciudad de México

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Tal y como está sucediendo en la Ciudad de México, en Culiacán podría haber un cierre de negocios no esenciales de seguirse violando las disposiciones de salud y sanidad que dictan las autoridades para evitar contagios de Covid-19, mencionó Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de la capital del Estado.

Dado lo lleno que ha lucido el Centro de la ciudad en los pasados días, el Presidente Municipal argumentó que la ciudadanía no está haciendo lo necesario para evitar contagios de Covid-19, así como tampoco los comerciantes, quienes para poder trabajar se comprometieron a seguir una serie de lineamientos que ahora mismo no están cumpliendo.

“Sí hay muchas personas que no respetan la sana distancia, no usan cubrebocas, muchos comerciantes no respetan los protocolos que ellos mismos pusieron, y que el Gobierno del Estado les dio una constancia, yo creo que aquí Coepriss, el Ayuntamiento de Culiacán, el Gobierno del Estado, Protección Civil, todas las autoridades en general, y también la ciudadanía debemos de tomar medidas para que esto funcione”, indicó.

“No podemos exponernos a que llegue el momento en que cerremos, o cierre el sector salud, todo el comercio no esencial, como están en la Ciudad de México ahorita ya, si eso es lo que quieren, eso van a provocar, el avorazamiento o la inconsciencia, de algunos comerciantes, no son muchos, algunos comerciantes, puede provocar esto”, añadió.

Estrada Ferreiro lamentó que los restauranteros no estén cumpliendo con los lineamientos necesarios para evitar contagios, ya que él ha visto cómo están excedidos por encima de lo permitido en la afluencia de personas.

“Hay protocolos para un flujo determinado para restaurantes, para comercios, se ha abusado de ello, efectivamente tampoco les están tomando la temperatura ya, en los restaurantes hay más comensales de los autorizados, en fin, hay muchas violaciones a los protocolos que ellos mismos impusieron en común acuerdo”, subrayó.

Es por eso que el morenista expresó que buscarán fortalecer los protocolos de prevención con el programa Guardianes de la Salud, también llamó a la ciudadanía a que ayuden denunciando a quienes estén haciendo cosas indebidas que propaguen más contagios.

“Vamos a reforzar la vigilancia con los Guardianes de la Salud, pero cada ciudadano, cada persona debe también colaborar para que denuncie, en las redes, públicamente o con nosotros cualquier anormalidad, anomalía o trasgresión a esta normatividad que se impusieron ellos mismos y que la acordamos todos para poder actuar”, pidió.

Descarta el Gobierno estatal cerrar negocios en diciembre

Los negocios no serán cerrados durante el mes de diciembre tal como lo señala una imagen que circula a través de redes sociales.

La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado advirtió que se trata de noticias falsas.

La imagen señala que del 23 de diciembre al 3 de enero se les invitaba a las micro, pequeñas y medianas empresas cerrar sus locales para evitar las aglomeraciones.

Incluye presuntas multas de hasta 20 mil pesos y clausura del negocio por Coepriss, así como un teléfono para que los usuarios obtengan más información, tiene logotipos oficiales de Coepriss, Coparmex, Secretaría de Economía y Calidad Puro Sinaloa del Gobierno del Estado.

Comunicación Social lanzó la advertencia contra esta imagen colocando la leyenda “Falso” en ella y alertando que se trata de noticias falsas.