Si no atienden exhorto para no cobrar cuota ejidal, la tumbarÃ¡n legislando, advierte Flora Miranda

Si no atienden exhorto para no cobrar cuota ejidal, la tumbarán legislando, advierte Flora Miranda

Llaman a los productores a presentar ante los acopiadores un formato firmado en el que piden que no se les aplique dicho descuento

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Si el Gobernador Quirino Ordaz Coppel y la Secretaría de Administración y Finanzas no atienden el exhorto que promovió desde el Congreso para que no se le descuente la cuota ejidal a los productores agrícolas, promoverán cambios en la legislación para que quede establecida la imposibilidad de este tipo de cobros, expresó Flora Isela Miranda Leal.

La Diputada local guasavense subrayó que después de dicho exhorto ya se cosecharon frijol y garbanzo y en ambos cultivos a los agricultores les descontaron la también llamada cuota liga, pero es en el maíz donde está el grueso del recurso que capta la SAyF por dicho concepto y que se va principalmente para el sostenimiento de organizaciones agrícolas como la Liga de Comunidades Agrarias.

“Hay una advertencia desde el Congreso donde vamos a revisar, nos vamos a meter a las otras cuotas y ahora sí por ley a lo que viene siendo Hacienda, para revisar hasta donde podemos dejar legal esta cuota y que sea menos perjudicial para los productores”, dijo.

La Diputada local recordó que Ordaz Coppel había hecho el compromiso de atender este tema y girar la instrucción a Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas, pero no se ha hecho efectivo, por lo que los productores que no están de acuerdo en que se les haga dicho descuento “a chaleco” harán movilizaciones.

“Ya en el estado la gente se empieza a movilizar y si le apuestan ellos a que la gente no se moviliza, ya llegó el tiempo. La inconformidad es grande, el apoyo al campo también es no cobrar cuotas indebidas como es la cuota ejidal”, recalcó.

Miranda Leal expuso que los agricultores que están en contra del cobro de la cuota ejidal están firmando formatos donde expresan su negativa a que les apliquen dicho descuento. El documento lo entregarán en las bodegas que reciban sus cosechas y de hacer caso omiso, entablarán demandas por robo.

“Hay cientos de productores que los están firmando ahorita y se está circulando, entonces vamos a hacer el último esfuerzo para que también se eliminen y se revisen las demás cuotas que aparecen en las boletas de los bodegueros”, sostuvo la Diputada local.

Dijo que le apostaban a que el Gobernador atendiera el exhorto y se girara la instrucción a los acopiadores de no aplicar el descuento, para que la medida fuera general y que los campesinos no tuvieran que hacer la solicitud de manera particular, para evitar represalias, pero no les está quedando otra salida