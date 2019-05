Si no eliminan cuota liga irÃ¡n por el Predial RÃºstico, advierte Diputada

Si no eliminan cuota liga irán por el Predial Rústico, advierte Diputada

La legisladora local, Flora Miranda Leal, dice que el Gobierno del Estado se resiste a dejar de cobrar dicha cuota que se descuenta a chaleco a productores

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Si el Gobierno del Estado no atiende el exhorto para que los acopiadores dejen de cobrar la cuota liga que “a chaleco” le descuentan a los productores agrícolas, ya tienen lista una reforma para quitarle la cobranza y la administración del impuesto predial rústico, advirtió la Diputada local, Flora Isela Miranda Leal.

La representante popular guasavense expresó que las autoridades estatales se resisten a acatar el exhorto promovido desde el Congreso del Estado, argumentando que los productores están de acuerdo en ratificar un convenio que data desde 1990, cuando nació dicho cobro.

“Nosotros no buscamos que ellos digan si es opcional o no, nosotros estamos diciendo que es una cuota ilegal, es una cuota que está dentro de un convenio desde 1990, no está por encima un convenio sobre un exhorto desde la tribuna de un Poder Legislativo”, manifestó.

Detalló que al año son alrededor de 20-22 millones de pesos los que capta el Gobierno del Estado por este concepto, por lo que otra de las cosas que van implícitas en el exhorto es que se transparenten los últimos tres años.

“No sabemos a qué organizaciones se les dio, no sabemos cuánto fue lo que entró en estos tres años, no sabemos quiénes son los que recibieron este apoyo y no hay duda de que es un atraco a los productores”, dijo.

La Diputada local de Morena señaló que la CNC es una de las organizaciones que en los últimos años ha venido utilizando esa cuota para hacer política desde el PRI, afectando la economía de los productores.

“En todo caso lo que buscamos es que se elimine y quien voluntariamente quiera hacerlo, que sean las organizaciones quienes la reciban del bolsillo y de la propia mano del productor, no a chaleco como se ha venido haciendo en la factura de los bodegueros”, subrayó.

Miranda Leal dijo que ven mucha resistencia del Gobierno del Estado, que alega que hay productores que quieren ratificar el convenio de 1990 y que incluso les han hecho llegar relaciones con nombres donde afirman estar de acuerdo en aportar la cuota liga.

“Hoy a las 6:00 de la tarde pudiera decirse que será la última reunión sobre este tema, de no hacerse un buen acuerdo ya tenemos preparada la iniciativa para regular lo que es ilegal también, que es el predial rústico, al regular el predial le estaríamos quitando el 7 por ciento que cobra (el Gobierno del Estado) por administrarlo y que sea el Municipio quien lo cobre, quien lo administre y no pague ese 7 por ciento”, advirtió.

Pero además irán también por la eliminación de otras cuotas que también le son descontadas a los productores al momento que las bodegas les liquidan sus cosechas.

“Resulta atractivo para los municipios ser ellos los que tengan esa responsabilidad bajo su mando, porque serían más recursos los que ellos pudieran estar administrando y obviamente que implica una gran responsabilidad”, reconoció.

La legisladora indicó que los productores que se oponen a que les descuenten la cuota liga están entregando un formato a cada bodeguero y en caso de que se les retenga cuando están pidiendo que no se haga, procederán legalmente.