Si no hay base científica de medicamentos contra el Covid no se deben utilizar: Guillermo Torre

Ahora con el Covid la gente está frustrada porque los doctores y la comunidad científica mundial no han tenido un tratamiento perfecto

Istar Meza

Yo he hecho investigación clínica por 25 años y he hecho cosas que a lo mejor no son intuitivamente lo más lógico o más racional, pero con una base científica, el que yo tenga una hipótesis y crea que puede algo ayudar a un paciente no me justifica a que lo promueva para que la gente lo use como un acto de fe, advierte el Rector de TecSalud, Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey.

Guillermo Torre Amione dice que la responsabilidad de quien hace investigación clínica, es generar su hipótesis, probarla y probarla hasta que la comunidad en general la acepte, sin embargo, ahora con el Covid la gente está frustrada porque los doctores y la comunidad científica mundial no han tenido un tratamiento perfecto.

“Hay más de 2 mil estudios retromisados en el mundo, prospectivos, con muchos medicamentos, incluyendo la ivermectina que están en proceso de ser estudiados, eso no nos justifica hoy a agarrar una pastilla y promoverla como la panacea, en mi opinión, con mi juicio clínico y mi mente científica se me hace hasta irresponsable”, advierte.

Dice que no se necesitan anécdotas, que se necesitan pruebas, ya que las anécdotas son casos de asociación, no son una prueba, ya que hay muchas asociaciones de diferentes temas y eso no es causalidad.

“La ivermectina hay que probarla, yo no estoy en desacuerdo en probarla, estoy en desacuerdo en el uso abierto sin una evaluación clínica, se necesita encontrar la veracidad”, señala.

Sin embargo, refiere que en México se cuenta con la experiencia de Asia, Europa, de Inglaterra, donde se sabe que el uso prudente de antiinflamatorios en una etapa avanzada disminuyen la mortalidad, y también de medicamentos antivirales ya que hay una gama de medicamentos que atacan el virus.

Destaca que ya se están realizando una terapia nueva con un suero enriquecido con el virus, que sí se van a tener más contagios pero si se le está ganando al virus se debe dejar que el cuerpo responda, pero se le debe ayudar con buena nutrición, buena vibra y no utilizar cosas que puedan afectar.