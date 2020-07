Si no hubiera muro fronterizo, EU estaría 'inundado' de Covid-19: Trump

El Presidente estadounidense asegura que México tiene muchos problemas por la pandemia

Noroeste / Redacción

10/07/2020 | 12:55 AM

A sólo dos días de su reunión con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que su país estaría 'inundado' por el Covid-19 si no fuera por el muro que construye en la frontera con México.

"El muro va muy bien [...] Especialmente con el Covid, resultó muy suertudo que tuviéramos el muro o habríamos sido inundados, porque sí tienen muchos problemas", señaló Trump refiriéndose a México, en una comparecencia en Florida junto con el Comando Sur del Ejército estadounidense.

El mandatario de EE.UU. señaló, además, que se reunió con López Obrador y que hablaron sobre la frontera.

"Estuve con un gran caballero, el Presidente de México. Hace dos días tuvimos una larga charla sobre la frontera sur, donde tienen un poco de dificultades, pero está haciendo un trabajo fantástico", agregó.

"Pero el muro es muy emocionante", indicó Trump, quien prometió, además, que para el final del presente año tendrían completados cerca de 724 kilómetros de la valla en la frontera, la cual, dijo, estaba construida bajo los mejores estándares.

La reunión entre López Obrador y Trump tuvo como motivo principal la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño dijo que se acordó no tocar el tema del muro en público, pero que el mandatario de EE.UU. hizo una referencia en privado, sin imponer nada.

"Es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias que son propias de vecinos y de países independientes y democráticos mediante el diálogo, pero que no era un tema que nosotros quisiéramos tratar, que no queremos tratar", detalló López Obrador.

"Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público", indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano, quien agregó que en la cena con Trump hubo una expresión sobre el muro, "pero no con propósitos de imponer nada, de otro tipo, o sea, en lo público se abordó básicamente lo del Tratado".

Según testigos presenciales, durante la cena ofrecida en la Casa Blanca, Trump bromeó sobre su disciplina durante la parte pública de la visita, diciendo que "se había portado bien y se había controlado al no mencionar el 'espinoso' tema del muro fronterizo", un comentario que provocó risas entre algunos de los asistentes.

Los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estaban preparados para los problemas que podrían haber, indicó en conferencia de prensa, Roberto Velasco Álvarez, ex vocero de la Cancillería y ahora director para América del Norte de dicha institución.

"Siempre obviamente estábamos anticipados o preparados para todos los problemas que pueda haber como Cancillería, pero nosotros siempre dijimos que esta era una visita sobre el tratado y sobre la cooperación por la pandemia, y creo que todo lo que estuvimos diciendo se cumplió", señaló el funcionario federal ayer jueves.

"El Presidente López Obrador fue muy claro, de que iba a ser una visita breve y se planeó por ello un formato de comunicación que permitiera a los dos presidentes decir lo que tenían que decir [...] No es que no quisiéramos tomar preguntas, pero hay espacio para cada cosa", afirmó Velasco Álvarez.

El pasado lunes 6 de julio, a un día de la visita del presidente López Obrador a Washington D.C., Trump compartió en su cuenta de la red social Twitter, una serie de fotografías y un video de cuando visitó la zona del muro fronterizo entre México y EE.UU., en Arizona, el 23 de junio.

El pasado jueves 2 de julio, el diario The Washington Post informó que el Gobierno de Trump concedió a la empresa de alta tecnología Anduril, la fabricación de torres de vigilancia que operarán con inteligencia artificial, para reforzar el muro fronterizo entre México y Estados Unidos, proyecto que la oposición demócrata respalda.

El "muro virtual" proveerá cientos de torres de vigilancia que operarán con luz solar y que son capaces de diferenciar vehículos, personas o animales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado que este sistema de radares detecta el movimiento y analiza los datos usando algoritmos para identificar si vale la pena alertar a las patrullas.

Las autoridades tienen planeado instalar 200 de estas torres de vigilancia para 2022 y destacaron que esta tecnología opera con energías renovables. "Estas torres le dan a los agentes en terreno una ventaja significativa frente a las redes criminales que facilitan las actividades de cruce ilegal de la frontera”, dijo el jefe de la CBP, Rodney Scott.

El contrato que la CBP concedió a la empresa de alta tecnología Anduril, especifica que el financiamiento para las torres provendrá del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional. Según la agencia AFP, la oposición demócrata, por su parte, promueve desde hace tiempo implementar una “tecnología inteligente” en la frontera, por considerarla más efectiva y económica que la barda de concreto y acero que Trump propone.

En un comunicado, la CBP informó que las autoridades en la zona fronteriza pueden instalar en sólo dos horas el sistema de las torres, según las necesidades del terreno que vigilan. "Estas torres dan a los agentes una gran ventaja sobre las redes criminales que facilitan las operaciones transfronterizas ilegales" para preparar la respuesta adecuada, señaló Scott.

El muro en la frontera fue una de las grandes promesas electorales de Trump en 2016 y se convirtió después en un eje de su gobierno. Durante su campaña prometió que el Gobierno de México correría con el costo. El presidente de EE.UU entró en una pugna con el Congreso estadounidense y luego declaró una emergencia nacional con el fin de conseguir fondos para construir la valla.

La Casa Blanca informó el pasado 13 de febrero al Congreso estadounidense, la decisión del presidente Donald Trump de desviar 3 mil 800 millones de dólares del Pentágono, para la construcción del muro fronterizo con México.

La nueva cantidad de dinero que será tomada de las arcas del Pentágono, estaba destinado a construir aviones de combate, barcos, vehículos y equipos de la Guardia Nacional, según un documento al que tuvo acceso el medio digital estadounidense Politico.

Con estos nuevos fondos, el mandatario de EE.UU. ha desviado casi 10 mil millones de dólares del Departamento de Defensa para levantar la valla fronteriza que prometió desde su campaña electoral en 2016.

El pasado 10 de febrero, la administración encabezada por Trump reveló su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021, en el que remarca sus prioridades como notables recortes en gasto social y medioambiente, mientras que eleva de nuevo la partida dedicada a defensa y a la exploración espacial con la vista puesta en Marte.

El proyecto presupuestario, de un total de 4.8 billones de dólares, aumenta el gasto militar en un 0.3 por ciento hasta los 740 mil 500 millones de dólares, mientras que reduce el resto de las contribuciones en un 5 por ciento, hasta los 590 mil millones de dólares.

El plan de gasto federal del Gobierno estadounidense para el año fiscal 2021, que comienza en octubre, también prevé 2 mil millones de dólares para la construcción del polémico muro fronterizo con México.

El pasado 30 de enero, Trump afirmó, sin dar más detalles, que migrantes indocumentados mexicanos pagarán por el muro fronterizo a través de las remesas (envío de dinero que se hace de una cosa de Estados Unidos a México).

“¿Saben quién pagará por el muro, vedad? […] A través de las remesas, los inmigrantes ilegales de México van a pagar por el muro […] Cien por ciento. Porque cuando digo algo, lo digo en serio”, aseguró el mandatario estadounidense, durante un mitin con simpatizantes en Des Moines, Iowa.

Antes, el pasado 28 de enero, durante un mitin para su campa de reeleción en Nueva Jersey, Trump afirmó que México “muy amablemente” pagaría por el muro y aseguró que pronto daría detalles al respecto.

El mandatario estadounidense explicó que su declaración la hacía “con todo respeto”, y que al final, la construcción le conviene al Gobierno de México. No obstante, Trump aseguró que se lleva bien con México, y consideró al presidente Andrés Manuel López Obrador “su amigo”.

“Con todo respeto a México, nos gusta mucho México y nos llevamos muy bien con ellos y su presidente es amigo mío, y está haciendo un trabajo fantástico [en la frontera] y es una situación difícil, pero México está, de hecho, pronto lo averiguarán, pagando por el muro”, indicó el presidente de EE.UU.

Trump insistió que “el muro está siendo pagado, al final de cuentas y muy amablemente, por México”. Además, detalló que al Gobierno de López Obrador también le conviene la construcción de dicha obra, porque se le cerrará el paso a las drogas.

“Es una ventaja para México también cuando lo piensas. [Es] una barrera vital para impedir que drogas mortales entren a estas comunidades; lo que estamos haciendo es deteniendo las drogas en cifras históricas”, agregó el mandatario estadounidense.

El pasado 9 de enero, el presidente estadounidense anunció que su Gobierno obtuvo el visto bueno de un Tribunal federal, para construir “una de las secciones más grandes” del muro fronterizo con México.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el mandatario de EE.UU. informó que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito revirtió la decisión de otro tribunal, de primera instancia, para que no se construyera la barrera.

“Noticias de última hora: El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito acaba de revertir una decisión de un tribunal de primera instancia y nos dio el visto bueno para construir una de las secciones más grandes del Muro de la Frontera Sur, cuatro billones de dólares. ¡Todo el muro está en construcción o se está preparando para comenzar!”, tuiteó Trump.