Si no llegan recursos federales, estamos preparados: Secretario de Guasave

Gerardo Peñuelas Vargas confirma que no han recibido todavía los recursos del Fortamun, pero que ya tienen considerado un recurso para pagar la quincena a policías y tránsitos del municipio

Reyes Iván Camacho

Gerardo Peñuelas, secretario del Ayuntamiento de Guasave confirmó que el Municipio no ha recibido la primera ministración de este fondo federal para seguridad.

GUASAVE._ En caso de que entre este miércoles y el viernes no lleguen los recursos del Gobierno federal que corresponden al Fortamun, el Ayuntamiento de Guasave afrontará con un guardadito el pago de la quincena de policías y tránsitos municipales, manifestó Gerardo Peñuelas Vargas.

El Secretario del Ayuntamiento de Guasave confirmó que el Municipio no ha recibido la primera ministración de este fondo federal para seguridad.

“Si no llegan los recursos del Gobierno federal, nosotros estamos preparados para afrontar ese pago y cumplir con ellos (policías y tránsitos), quedó preestablecido en el adelanto de participaciones que se solicitó a finales de año que, de los 50 millones de pesos para cubrir los aguinaldos, quedó considerada una parte para garantizar las quincenas del mes de enero, no vamos a tener ningún problema”, aseguró.

El martes, el dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, dijo que los legisladores de su partido preparaban un exhorto para emplazar al Gobierno federal a destrabar los recursos destinados a los temas de seguridad, entre ellos el Fortamun, que es de donde los ayuntamientos pagan la nómina de sus corporaciones preventivas.

Manifestó que los alcaldes de los municipios más grandes de Sinaloa no se atrevían a levantar la voz y exigir esos recursos por ser morenistas.

Al respecto, la Presidenta Municipal, Aurelia Leal López, respondió que esas declaraciones se deben a que los priistas ya se están adelantando al 2021.

“Se adelantaron los tiempos y ahorita van a decir muchas cosas, les va a molestar todo. Los salvadores de los municipios no deben de surgir en este momento porque no les queda. Ellos en su momento dejaban pasar muchas situaciones y no decían nada, ahorita les duele todo”, señaló.

Al ser cuestionada si habían llegado los recursos del Fortamun, Leal López respondió que ya están autorizados.

Se buscó al Tesorero, Joel Quintero Castañeda, para que diera claridad en este tema, pero no estaba en su oficina y tampoco respondió a los mensajes.