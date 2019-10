Si no me invitan al Congreso voy de sorpresa: Alcalde de CuliacÃ¡n

Si no me invitan al Congreso voy de sorpresa: Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro señala que está ansioso por platicar con los diputados que integran la 63 Legislatura, y espera este mes acudir al recinto estatal

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Jesús Estrada Ferriero está expectante del llamado que le haga la 63 Legislatura para acudir al congreso del Estado con la intención de platicar con los diputados, dijo que si no le dan fecha, él irá de sorpresa.

El Presidente de Culiacán explicó que primero lo llamaron a comparecer, pero los diputados al no tener facultades para ello, cambiaron el llamado a una invitación, misma que el primer Edil acepta sin ningún inconveniente.

“Ya cambiaron la cita como por una invitación y es correcto seguramente porque no tienen facultades para obligarme a comparecer, yo voy a ir porque quiero ir, y si no me invitan de todos modos voy a ir, porque quiero ir a aclarar lo que quieran que se aclare, si no yo lo aclaro aunque no quieran que lo aclare”, mencionó.

Pedro Villegas Lobo fue el Diputado que llamó a comparecer a Estrada Ferreiro luego de que a una joven de 17 años muriera debido a que una alcantarilla abierta se la “tragó” derivado de una fuerte lluvia el pasado 5 de septiembre, misma que tenía una denuncia para que se atendiera, pero nunca se reparó.

Luego del llamado del Legislador de Morena, el Alcalde aceptó visitar el recinto Legislativo, ello para aclarar la muerte de la joven, así como compartir ciertas cosas con las que él no está de acuerdo en cómo se llevaron a cabo por parte de los diputados.

“Porque es sano para todos que se sepa la verdad de lo que está ocurriendo, y lo que ha ocurrido, no hay necesidad para que me quieran presionar para que vaya, yo voy a ir porque quiero ir”.

--¿Cuándo se presentaría Alcalde?

“Cuando ellos quieran, y si no, les voy a caer de sopetón ahí para que me escuchen”.

--¿En el transcurso de este mes?

“Es probable que sí, que en este mes, yo respeto mucho al poder Legislativo como tal, como institución, pero claro, no coincido con algunos diputados que quieran pasarse de vivos y nos quieran estar presionando para esto, no, no se vale, porque no saben ni lo que están haciendo”, recalcó.

El Presidente Municipal añadió que piensa ir sólo, dado que el llamado de la 63 Legislatura también se hizo para el titular de la Gerencia de Obras Públicas, Manuel Ochoa y Alfonso Meza, director de Inspección y Vigilancia.

“Hay dos más, pero yo a los dos los exonero completamente, yo asumo la responsabilidad de ellos porque ellos no tienen culpa, pero si quieren que vayan irán a aclarar lo que tengan que aclarar, pero yo puedo aclarar todo lo que sea necesario, no ocupo que me defiendan”, sentenció.