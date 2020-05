Si no necesitas atención urgente, no vayas a los hospitales, porque vienen los días más difíciles, pide AMLO

Reconoció a los mexicanos por hacer caso al llamado y les pidió que continúen el encierro

Sinembargo.MX

01/05/2020 | 09:27 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó hoy a los ciudadanos a que eviten acudir a los hospitales si no es una emergencia.

Advirtió que vienen los días más difíciles de la pandemia, las primeras dos semanas de mayo, y que se debe permitir que los infectados por el nuevo coronavirus sean atendidos con eficiencia y rapidez.

“Sí, ya falta poco, vamos a hacer este último esfuerzo de guardarnos”, convocó. Reconoció a los mexicanos por hacer caso al llamado y les pidió que continúen el encierro.

“En el caso de la Ciudad de México, el día 6 u 8 de mayo, va a ser el punto más difícil, son los días más difíciles, de ahí va a iniciar un descenso (…) Esto también es un estímulo, esto reconforta, en el caso de la Ciudad, pero necesitamos para llegar a ese punto y empezar a tener un descenso, a seguir con las medidas de aislamiento, a seguir actuando como se ha hecho en todo el país”, destacó en su conferencia de prensa matutina.

En este sentido, pidió hacer un último esfuerzo, a fin de “domar la pandemia”.

El mandatario mexicano reiteró su llamado a los mexicanos a acudir a los hospitales donde aún existen camas, ventiladores y médicos disponibles, a fin de evitar la saturación de hospitales.

“Vamos a hacer un llamado para que se asista a los hospitales en donde se tienen camas, ventiladores, médicos, donde no hay saturación para que no haya espera, pérdida de tiempo, que es importantísimo para salvar vidas”, señaló.

Dijo que su administración trabaja en las distintas zonas del país, a fin de evitar que se pierda tiempo en los traslados y en los hospitales.

Añadió que la Ciudad de México, Cancún, Villahermosa, Sinaloa y Tijuana, son las ciudades que mayor demanda de camas requieren.

“En el caso de Ciudad de México, de Cancún, de Villahermosa, de Tijuana, es porque ya estamos en el pico de mayor crisis, en el momento más crítico, pero al mismo tiempo es donde ya vamos a ir a la baja, de acuerdo a las proyecciones que se tienen; estamos hablando de estos 10 días”, puntualizó.

López Obrador pidió a la población “estar atentos de ir a donde se va a atender de inmediato y no ir a un hospital donde no hay camas y esperar a que se desocupen. Eso no conviene. Necesitamos que vayan pronto a un hospital para ser atendidos”.

Por otro lado, recordó que existe un convenio con hospitales privados para brindar atención a otro tipo de enfermedades.

“El convenio con hospitales privados es de mucha utilidad. Es muy importante que la gente sepa que puede ir a esos hospitales, no sólo los derechohabientes, sino la población sin seguridad social puede ir a esos hospitales privados con los que se firmó un acuerdo y tiene disponibles más de 3 mil camas, desde luego para la atención de ciertos padecimientos o ciertas enfermedades”.

A la par, pidió que si no se requiere atención de urgencia, se evite asistir a hospitales, a fin de no saturaelos.

“Es también oportuno decir que si no se necesita la atención de urgencia para algún padecimiento, que nos esperemos para no ocupar camas, para darle la preferencia a los que más necesitan de la atención médica. Eso también es importante, y lo central para seguir domando esta pandemia está demostrado es el buen comportamiento de los ciudadanos, vamos saliendo por eso, a eso se debe que estamos saliendo adelante, a pesar d los pesares, por el comportamiento de la gente”, aseveró.

LAS CIFRAS EN MÉXICO

En México se han registrado mil 859 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas se confirmaron 127 de los decesos, informó la Secretaría de Salud.

En total, en el país se han confirmado 19 mil 224 casos positivos; se estudian 15 mil 520 sospechosos, y se han descartado 52 mil 528.

De los casi 20 mil casos positivos confirmados en México, 5 mil 12 son clasificados como activos.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó hoy que 61 de las personas que han muerto por la enfermedad eran trabajadoras de la salud. En su cuenta de Twitter las y los describió como “héroes entregados al deber” y envió condolencias a sus familiares.

“La epidemia Covid-19 seguirá en ascenso algunas semanas más. Sigamos mitigando los contagios”, dijo López-Gatell.

“No podemos evitar que haya un segundo brote, pero no podemos garantizar que ocurra. Suponemos que en otoño o en invierno regresé la Covid-19 con un segundo brote”, agregó.

El Gobierno mexicano no realiza pruebas masivas a la población, por lo que se estima que la cifra de enfermos puede ser unas nueve veces mayor.

La capital mexicana es la entidad del país con el mayor número de casos acumulados.