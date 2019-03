Si no nos venimos antes al malecÃ³n, no alcanzamos

Si no nos venimos antes al malecón, no alcanzamos

Ciudadanos justifican porqué apartan lugares en el paseo costero para el desfile del domingo de Carnaval

Marco Santos

La fiesta ya empezó, pero el principal atractivo del Carnaval de Mazatlán es el desfile del domingo, para la mayoría majestuoso, para otros, una calamidad que se funde con el imponente mar unas horas...

Nohemí lleva más de 20 horas en el paseo costero, apenas un pequeño banco de madera y un termo sostienen su cuerpo, que esta mañana ya le reclama un rato para descansar.

Se despegó 20 minutos por la noche del viernes para cambiarse de ropa, porque regresar a Real del Valle, es perder en automático el espacio que ya apartó.

Guarda un libro que, dice, ayuda a entender cómo actúan los seres humanos cuando se ven frente a lo que parecen retos extraordinarios.

Pero aclara: todos los retos, de alguna manera, son extraordinarios.

A su costado, un hombre mayor debajo de un paraguas escucha un programa de radio, los locutores hablan de la coronación del Rey del Carnaval, en el Parque Ciudades Hermanas, y del gran comportamiento que tuvo la gente.

Nohemí bosteza y alza los brazos, apunta hacia un mar que no se ve, cubierto por la niebla, en el que el sonido de las aves inyecta alegría a la Avenida Del Mar.

"Si no es así, no alcanzamos, si no nos venimos antes, nomás no alcanzamos", sentencia.

"Los policías nos dijeron que sí podemos estar aquí; pero otros dicen que los corrieron el jueves por la noche. No importa, es nuestra fiesta, el Carnaval de Mazatlán, todos queremos salir en la tele", expresa la joven, alumna de Psicología de la UAS.

De su gente, expresa, serán como 15 de la familia los que estarán este domingo en esa zona para presenciar el desfile, del que dice, espera que sea el mejor.

Y junto con la gente, desbordada para la fiesta de la carne, la niebla se azomó desde temprano, y por momentos "desaparecía" toda la bahía.

El Cerro de la Nevería y el Cerro del Vigía apenas se apreciaban, y las cabezas de playa parecían haber sido erosionadas por la marejada.

Don Daniel, quien no se ha perdido un sólo año del Carnaval, bromea con los monigotes.

Por lo menos, sostiene, la neblina va a tapar esos monos espantosos.

Sin embargo, no los alcanza a cubrir.

A su vez, la poca visibilidad vuelve riesgoso cruzar la vialidad, pero aun así, el mazatleco se arriesga, incluso, con todo y chamacos.

Y la mayoría de los ciclistas, debieron bajarse y circular por la Avenida Del Mar, ya que la Comuna bloqueó la ciclovía para apartar espacios para este domingo, que serán para las personas con alguna discapacidad.

Así, esta mañana de sábado, la gente está en el malecón para apartar un espacio para toda la familia, porque el Carnaval es suyo, esa magia de luces y sonidos que, durante algunas horas, los sacará de la rutina y los mantendrá espectantes al pie del paseo costero.