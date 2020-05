Si no queda de otra, nos deberían dar el título: Santiago Giménez

El delantero de Cruz Azul, sin embargo, admite que prefiere ganar el campeonato en la cancha

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Con apenas 19 años, Santiago “Chaquito” Giménez tiene el deseo de convertirse en campeón con Cruz Azul y así acabar con una larga sequía sin títulos, aunque admitió que le gustaría ganar en la cancha y no sobre la mesa.

Ante la pandemia del coronavirus que azota a todo el mundo, el joven delantero afirmó que hicieron los méritos necesarios en el tiempo que se jugó la Liga MX para ser los mejores y ojalá puedan conseguir el trofeo en el terreno de juego.

“Creo que 10 jornadas es muy poco, pero es meritorio también. Aunque sean pocas fechas, tuvimos rivales difíciles y nosotros estamos en primer lugar por algo. Sería injusto de las dos formas, pero no sé, la verdad, es muy difícil. Me gustaría ser campeón, no sobre la mesa, pero si no queda de otra, nos deberían dar el título”, aseguró a un canal deportivo.

A pesar de nacer en Argentina, Giménez cuenta con la doble nacionalidad y se declaró cien por ciento mexicano, razón por la cual también sueña en estar algún día con la plantilla mayor de la selección de México.

“La verdad es que lo único argentino que tengo es mi familia. Desde los tres años que estoy aquí me enamoré de este país. Yo no me acuerdo de nada de Argentina y le tengo mucho amor a este país y por eso elegí la selección mexicana”, indicó.

"Chaquito", quien debutara en la Liga MX el 28 de agosto de 2019 ante los Xolos de Tijuana, reconoció que una vez cumplido el sueño de compartir cancha con su papá, su objetivo es ser campeón de Primera División para después emigrar al futbol europeo.

“El sueño a corto plazo es ser campeón con Cruz Azul y a largo plazo es ir a Europa. Fue algo muy lindo y jugar con él (Christian) ha sido de los momentos más lindos de mi vida”, admitió.

“Santi” acumula dos anotaciones con el primer equipo y todas ocurrieron en el Clausura 2020. La primera de ellas en la fecha cuatro en el empate 3-3 ante Toluca y, una semana después, colaboró en la victoria de 4-1 ante Pachuca.

LEER: Cruz Azul se autotrollea tras sus pésimas actuaciones en la eLiga MX

(Con información de Notimex)