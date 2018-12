Si no se solucionan finanzas, en 10 aÃ±os no habrÃ¡ recursos: Alcalde de Rosario

ROSARIO

Si no se solucionan finanzas, en 10 años no habrá recursos: Alcalde de Rosario

Esto ante la manifestación de inconformidad del personal de confianza

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Al recibir el municipio la condena para pagar 5 millones de pesos producto de demandas laborales de personal de confianza de otros periodos, y que este hecho está hundiendo las finanzas del municipio, son necesarios los contratos laborales, afirmó el Alcalde, Manuel Antonio Pineda Domínguez.

Esto ante la manifestación de inconformidad del personal de confianza quien se opone a firmar dicho contrato al contar con una antigüedad laboral de más de diez años.

"Está el municipio hundido en una crisis severa, que si no paramos esto en diez años el municipio no va a tener dinero más que para pagar pensiones, jubilaciones y quien sabe la nómina", dijo.

Precisó que esos cinco millones corresponden a alrededor de 7 procesos, pero no es la primera ocasión en que el municipio se ve obligado a pagar una fuerte cantidad en este rubro.

Motivo por el cual, señaló que los recursos del municipio que son para los rosarenses lo están aplicando para asegurarle la vida a personas cuando deberían ir destinado a la mejora del municipio.

Sostuvo que los trabajadores tienen que firmar el contrato para poder seguir trabajando para el Ayuntamiento.

"A mí no me van a chantajear con paros, yo pido apoyo de la policía Ministerial, de Tránsito, de Protección Civil, de Seguridad Pública, de la Policía Militar y con toda mi gente de confianza yo me voy a recoger la basura a las calles... y yo les hecho el pueblo encima que sepa la gente de Rosario como han actuado en contra del municipio", aseveró.

Aseguró que este problema se debe a la mala actuación de otros presidentes municipales en el tema de que no han sido responsables al no elaborar un contrato con los trabajadores de confianza y generando un vicio.

"Yo creo que ya es momento de que dejemos de acabarnos la gallina de huevos de oro... somos de confianza y los trabajadores están abusando de las bondades de la comuna", afirmó.

"Unas administraciones no le dieron seguimiento a esos litigios y hoy a mí me está tocando pagar y tenemos que darle un alto a esto. El Rosario no da para más, la presidencia municipal ya no da para más, se han venido acabando la presidencia municipal por la irresponsabilidad de las administraciones".

Destacó que con estos problemas se han pagado demandas de 400 mil a 1 millón 700 mil pesos, incluso pagando pensiones a trabajadores que no les correspondía.

"Se me hace injusto que el municipio esté hundido en una crisis que el municipio en lugar de invertir el recurso en obras que es lo que le interesa a los rosarenses estemos pagando en demandas abusivas por parte de ex trabajadores", expuso.

Afirmó que el contrato no los afecta, ya que la antigüedad es ante el Issste, quien jubila a los trabajadores, y el delito sería si se les descuenta esta prestación sin efectuar el pago ante la instancia.

Aseveró que los rosarenses lo eligieron para velar por los intereses del municipio y por darle resultados.