Si pactaron con Javier Duarte fue sin que me enterara, dice Osorio Chong tras difusiÃ³n de video

Si pactaron con Javier Duarte fue sin que me enterara, dice Osorio Chong tras difusión de video

El ex Secretario de Gobernación rechaza loa dichos en video del ex Gobernador de Verazcruz

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, difundió un video, grabado antes de su arresto, en el que prueba que sí pactó su entrega con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo hoy en la radio que no fue con él.

“No fue un acuerdo. Fue una petición de darle gobernabilidad a Veracruz”, dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Anteriormente había dicho que cuando todavía era Gobernador, vio a Duarte y le pidió que renunciara. Sin embargo, Osorio Chong negó haberse contactado con familiares o con abogados del ex mandatario veracruzano. “No tuve ningún contacto con absolutamente nadie, ni de él ni de sus abogados”, sostuvo.

"Al negar, como lo estoy haciendo públicamente, pido pruebas. Que las presente. Dice que las tiene. Yo estoy contundentemente negando. Hay que buscar a las otras autoridades”, agregó el actual Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La única otra autoridad con la que Duarte pudo pactar es la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Pero Osorio Chong negó tener conocimiento de que esa Procuraduría pactara con el político acusado de corrupto.

“Tampoco conocía que tuviera algún acuerdo, y si lo hicieron, lo hicieron sin que yo me enterara”, señaló durante la conversación.

No fue detención, fue entrega pactada con el Gobierno de EPN, afirma Javier Duarte y filtra video

Asimismo, aseguró que su interés estaba en localizar a Duarte de Ochoa en aquel momento, pues era la urgencia que tenía el ex Presidente Peña Nieto. “No tengo nada qué ver. No es conmigo, lo dejo claro porque no acepto este señalamiento. Yo no estaba enterado”, aseveró el ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Respecto a las declaraciones que emitió el ex Gobernador de Veracruz sobre la presunta entrevista pactada con un noticiario de televisión nacional para dar a conocer que dejaría el cargo, Osorio Chong aclaró que fue el mismo Javier Duarte quien decidió la acción.

“Está bien lo voy a hacer [retirarse de su cargo como Gobernador], pero déjame hacerlo de la manera correcta. Por ello se da la entrevista con Loret, yo no tuve nada que ver”, reiteró.

Previo a la entrevista, el también legislador afirmó a través de su cuenta de Twitter que Duarte “es un corrupto desesperado que está buscando evadir la responsabilidad de sus actos”.

Osorio Chong ha rechazado que la Secretaría de Gobernación a su cargo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto haya acordado con el prisionero. Esa fue la última oficina que Duarte visitó antes de darse a la fuga. Allí, según sus dichos, el entonces Secretario le pidió que renunciara 40 días antes de entregar el cargo.

Duarte asegura que se le ofreció impunidad para su familia a cambio de que se entregara. Karime Macías, entonces esposa de Duarte, pudo tranquilamente tomar un avión comercial y escapar de la justicia en México. Reapareció en Londres.

Osorio es hoy Senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Duarte de Ochoa está preso por corrupción, aunque organizaciones civiles de Veracruz insisten en que se le debe juzgar por crímenes de lesa humanidad por el aumento de desaparición forzada y asesinatos durante su sexenio, donde mataron ciudadanos y periodistas en niveles nunca antes vistos.

Javier Duarte fue presumido en su momento por Peña Nieto como parte de la “nueva generación” de priistas. En esa lista del ex Presidente estaban, entre otros, Roberto Borge y César Duarte; los dos son acusados de corrupción pero el segundo se encuentra prófugo de la justicia, presumiblemente en Estados Unidos. El primero, Borge, fue detenido por la Interpol en Panamá.

El sexenio de Peña Nieto ha sido calificado como uno de los más corruptos de la historia. Sólo de combustibles se robaban al año cerca de 100 mil millones de pesos, pero en la mayoría de sus obras públicas hay señaladas irregularidades o corrupción.

ME ESTOY ENTREGANDO: DUARTE

Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, se entregó a autoridades de Guatemala, de acuerdo con un video del día de la captura.

“Hoy es sábado 15 de abril del 2017. Estoy hablando desde la Laguna de Atitlán, en Guatemala. Me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán, estoy totalmente en libertad”, dijo Duarte de Ochoa en un video que fue compartido ayer por la noche por Ciro Gómez Leyva, de Imagen Noticias.

El 9 de julio, Duarte de Ochoa aseguró que pactó su entrega con funcionarios del Gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de que dejaran en paz a su familia.

“Por supuesto que pacté mi entrega. No me detuvieron, yo me entregué a cambio de que dejaran a mi familia“, dijo en entrevista con el periodista Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El ex mandatario veracruzano precisó que el acuerdo se realizó con autoridades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“Pacté mi entrega, sí a través de aquel entonces con los que eran mis abogados se hizo una mesa de trabajo en donde mi abogado (Marco Antonio del Toro) en la Ciudad de México donde participaron funcionarios de aquella administración del Cisen, Segob y PGR”, detalló.

Durante la conversación, Duarte de Ochoa afirmó que como su familia se vio afectada por la situación que atravesaba, tuvo que decirle al Gobierno federal qué debía hacer para dejar en paz a su esposa Karime Macías y a sus hijos, por lo que en abril de 2017 fue detenido.

Respecto a su familia, consideró que todo el mundo cree que vive en la opulencia, de manera holgada, o en un cuento de hadas; sin embargo, aseveró que se desenvuelve en una situación “muy precaria” en Londres.

“Mi hijo el menor se rompió la clavícula y no tenían dinero para ir al doctor. Están allá por necesidad, por la persecución política”, subrayó el ex funcionario.

Finalmente, acusó que a su esposa “le inventaron un delito basado en el testimonio de un ex funcionario público de Veracruz que hoy está libre” y denunció que la Fiscalía de Veracruz lo torturó y “lo obligaron a declarar en contra de Karime, con el objetivo de tener elementos para poder inventar un delito a Karime y por eso es que Karime tiene que estar allá”.

Previamente, Javier Duarte se ofreció aportar “información valiosa y privilegiada” sobre funcionarios de alto rango que formaron parte del gabinete del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

A través de una carta que envió a la Fiscalía General de la República (FGR), dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva, el ex funcionario hizo oficial su intención de revelar información relevante.

“Cuento con información valiosa y detallada en contra de diversos ex funcionarios, misma que pudiera ser de utilidad para la integración de las indagatorias”, dice la carta.

La condena de 9 años contra el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa generó indignación e ira en las redes sociales en septiembre de 2018. Un comentario común: “Le salió barato” al ex Gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enriquecerse con dinero público. Activistas y organizaciones plantean que la Procuraduría General de la República (PGR) actuó, por instrucciones del ex Presidente Enrique Peña Nieto, para encubrir al ex mandatario de Veracruz.