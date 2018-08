Iniciativa Anti Morena

Si PAN apoya la reforma, le estaría diciendo a la sociedad que el Prian existe, señala Manuel Clouthier

El legislador con licencia dijo que se reunió con integrantes de la fracción parlamentaria del PAN con la intención de convencerlos de que restarle atribuciones al Congreso no es algo que vaya a beneficiar al Estado

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Si el Partido Acción Nacional aprueba la iniciativa que está promoviendo el PRI en la que se busca restarle atribuciones a la próxima legislatura, en la cual tendrá mayoría la fracción de Morena, el PAN le estaría diciendo a la sociedad que el "prian" sí existe, afirmó Manuel Clouthier Carrillo, ex Diputado Federal por Acción Nacional y actual Legislador independiente con licencia.

"Se convertiría en un hecho que validaría lo que la sociedad ya dijo en esta elección, la sociedad la denunció y votó en contra del "prian", y si el PAN avala esta iniciativa, le estaría diciendo a la sociedad que el prian si existe", afirmó.

El ex panista señaló que ya se reunió con integrantes de la fracción parlamentaria del PAN de la actual legislatura, con la intención de convencerlos de que restarle atribuciones al Congreso no es algo que vaya a beneficiar al Estado.

"Me reuní ya con diputados del PAN precisamente para esos efectos. Hablamos sobre el tema de la importancia de fortalecer el Congreso y no debilitarlo, es una iniciativa en la que no estamos de acuerdo; por ningún motivo estamos de acuerdo que se le quiera debilitar una vez más al Congreso local cuando lo que necesita es fortalecerse", explicó.

"Ya hablé con los diputados del PAN, en particular con Tania Morgan, tuvimos oportunidad de platicar con sus asesores y darles los puntos específicos de lo que vemos qué hay que cuidar y lo que hay que hacer para no debilitar el Congreso", compartió.

Los votos del Partido Acción Nacional son los que definirán si se aprueba la reforma que le restaría facultades a la próxima legislatura; Tania Morgan Navarrete y Zenen Xochihua ya se pronunciaron a favor de esta iniciativa, mientras que Roberto Cruz y Esteban Alejandro García se manifestaron en contra.

Los panistas que aún han expresado que tienen dudas de cómo votarán son Juan Pablo Yamuni, Francisca Henríquez Ayón y Sylvia Treviño Salinas.

Cuestionado sobre si logró convencer a Tania Morgan de votar en contra, Clouthier Carrillo sostuvo que la legisladora tendrá la última palabra.

-Y convenció a Tania Morgan?

"Yo creo que a sus asesores sí, creo que sí los convencí, a ella habrá que ver qué intereses finalmente va a representar. Por mi parte espero que estén a la altura de las circunstancias, estén a la altura de su responsabilidad", señaló.

El legislador independiente agregó que esta iniciativa viene directamente de Quirino Ordaz Coppel.

Además calificó como una estupidez el hacer a la Auditoría Superior del Estado autónoma, ya que así se está planteando en la iniciativa priista.

"El tema de la autonomía de la Auditoría Superior es una verdadera estupidez, todos los órganos, todos los órganos autónomos del Estado, son colegiados, ninguno es unipersonal, y además le están dando la facultad de poderse reelegir. En otras palabras vas a crear un monstruo con posibilidad de que se quede 14 años, vas a hacer un nuevo poder debilitando al poder legislativo", explicó.

"Es del Gobernador, esta iniciativa está mandada por el Gobernador, pero para no verse como que él está entrometiéndose en otro poder, entonces le pide a los diputados del PRI ,que son gatos de él, les pide que ellos la presenten, pero es una iniciativa que viene directamente desde el Gobierno del Estado, Quirino es quien la está promoviendo", reiteró.