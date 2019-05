Si PASA no presenta propuesta, rentarÃ¡n mÃ¡s unidades: Alcaldesa de Guasave

PASA

Si PASA no presenta propuesta, rentarán más unidades: Alcaldesa de Guasave

Aurelia Leal López asegura que al Municipio le está costando 40% menos prestar el servicio por su cuenta que lo que cobra la concesionaria

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Si Promotora Ambiental S. A. no le presenta una propuesta al Ayuntamiento de Guasave para continuar prestando el servicio de recolección de basura, rentarán otras 10 unidades recolectoras, advirtió la Alcaldesa Aurelia Leal López.

La Presidenta Municipal aseguró que el municipio ya presentó al director de PASA, Isidro Sada García, una propuesta de reducir a 3.6 millones de pesos el costo mensual y que les condonen el 50 por ciento de la deuda de 48.8 millones de pesos que tienen con la concesionaria y están en espera de una respuesta o una contrapropuesta.

"Como ellos abandonaron, tienen que venir con nuevas propuestas. Nosotros no abandonamos el servicio ni incumplimos el contrato, ellos lo hicieron, hoy les decimos hay nuevas propuestas, hay nuevas condiciones y no van a entrar nomás porque sí", dijo.

"Si continúan así vamos a vernos en la necesidad de seguir arrendando más vehículos para darle un servicio más eficiente a los ciudadanos. A nosotros nos urgía cumplirles en una parte, porque no está cubierto todo, pero estamos viendo que ellos están intensificando, cómo no nos quieren cumplir".

El lunes, Juan Torres Gómez, encargado de Relaciones Gubernamentales de PASA, dijo que después de la reunión del 22 de abril con autoridades en la que presentaron al Ayuntamiento una propuesta de bajar el costo de la facturación reduciendo la cobertura del servicio a los 16 centros poblados del municipio, las autoridades municipales quedaron de analizar y presentar una contrapropuesta, la cual siguen esperando.

Agregó además que si el Ayuntamiento decide rescindir el contrato de concesión firmado en diciembre de 2017 deberá pagar a PASA una indemnización de más de 100 millones de pesos, además de la deuda acumulada que va en 48.8 millones.

Al respecto, la Alcaldesa de Guasave subrayó que el Ayuntamiento no es el que está incumpliendo, sino la empresa, al suspender el servicio.

"En este caso el Ayuntamiento no está incumpliendo, quien está incumpliendo son ellos, nosotros nada más estamos tomando algunas definiciones para darle el servicio a la ciudadanía. Quienes abandonaron el servicio de la basura fueron ellos, nosotros no lo hicimos, no estamos incumpliendo nada", aseguró.

Leal López indicó que están preparados para dar la pelea a PASA en caso de que este tema llegue hasta los tribunales, porque la razón les asiste.

La Presidenta Municipal de Guasave recalcó que la presente administración ha sido la más responsable en este tema, pero la deuda que reclama PASA se generó de gobiernos anteriores y la empresa dejó que llegara a los niveles actuales.