Si PASA quiere seguir en Guasave será sin garantía de pago: Alcaldesa

Para modificar las condiciones del contrato, la empresa pide que se establezca una herramienta como garantía de pago, pero Aurelia Leal López rechaza esa solicitud

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Si la empresa Promotora Ambiental quiere seguir prestando el servicio de recolección de basura en Guasave, lo tendrá que hacer sin que se establezca la herramienta como garantía de pago que está solicitando, manifestó Aurelia Leal López.

La Alcaldesa de Guasave rechazó que el Ayuntamiento cree un fideicomiso para asegurar el cumplimiento del pago mensual a PASA por el servicio de recolección de basura o que puedan dejar en garantía una parte de las participaciones federales para este mismo propósito.

“Muy difícil la garantía que están solicitando ellos, el Ayuntamiento si llegara a firmar un fideicomiso o una garantía la haría, pero para los trabajadores, no para una empresa privada, primero vamos a privilegiar a los trabajadores y sus salarios, si ellos quieren continuar, adelante, son bienvenidos, y si no, bajo las condiciones que se estuvo trabajando se va a dar (el servicio)”, comentó.

El viernes 31 de mayo, a través de un comunicado la empresa PASA informó que para ponerle fin al conflicto con el Ayuntamiento de Guasave uno de los puntos importantes que lograron en las negociaciones, en las que intervino la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado como ente mediador, fue que se establezca un instrumento con garantías para el pago de los servicios, lo que les permitirá contar de manera oportuna con los recursos para mantener el servicio en beneficio de los ciudadanos.

Sin embargo, la Alcaldesa subrayó que no están dispuestos a crear ese instrumento que garantice el pago a PASA y que según el comunicado de la empresa ya estaba previamente acordado.

-- ¿No pudiera empantanarse de nuevo si no les conceden la garantía que ellos exigen?

‘Ya sería problema de ellos, no problema nuestro, el Municipio está preparado para poder prestar este servicio, ahorita no lo está haciendo en forma total, pero de llegarse a tomar una decisión lo vamos a hacer, porque no podemos formar fideicomisos ni nada para una empresa, se hizo en el pasado con las luminarias y es parte de la crisis que está viviendo el Ayuntamiento de Guasave ahorita.

Leal López subrayó que tampoco pueden garantizar el pago mediante las participaciones federales que recibe el Ayuntamiento de Guasave, porque éstas están ya muy comprometidas en el pago de rezagos de cuotas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el contrato de las lámparas led y en un adelanto que les hizo la Federación en diciembre y que les está descontando mensualmente.

La Alcaldesa puntualizó que si PASA quiere seguir prestando el servicio de recolección de basura en Guasave será sin esa garantía de pago que están exigiendo.