Sí por México pide a PAN, PRI y PRD unirse en candidaturas comunes

La catástrofe que vive actualmente nuestro México no tiene referentes, al menos en la época moderna, y todo indica que la crisis va a profundizarse, señala la organización ciudadana

Sinembargo.MX

30/11/2020 | 11:48 AM

Ciudad de México.- El movimiento Sí por México pidió al Partido Acción Nacional, al Revolucionario Institucional y al de la Revolución Democrática unirse a candidaturas comunes rumbo a las elecciones del próximo año.

“Tiempos extraordinarios requieren de medidas extraordinarias, así como de mujeres y hombres que sean capaces de interpretarlos y actuar en consecuencia”, señaló Sí por México en un documento dirigido a Marko Antonio Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, presidentes del PAN, PRI y PRD, respectivamente.

“El Gobierno actual llegó al poder con una mayoría no vista en décadas. Al llegar al poder, el Presidente optó no por servir, sino por acumular más poder. Se ha dedicado a destruir o cooptar órganos autónomos, tratando de eliminar cualquier contrapeso institucional o social que pueda cuestionar las decisiones que se toman desde Palacio Nacional. Esto pone en riesgo la democracia”, agregó en la carta.

Sí por México se presenta como un “bloque ciudadano” que le abre la puerta a todas y todos, sean personas, partidos u organizaciones, para impulsar un cambio nacional basado en una “agenda ciudadana”.

Aunque algunos de sus integrantes –como Gustavo de Hoyos Walther– aseguran que “nadie está detrás” del movimiento, se trata de una iniciativa del empresario Claudio X. González Guajardo, que además de representar a cientos de personas y organizaciones, cuenta con el apoyo de personalidades vinculadas al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Aunque aún hay pocos elementos para saber cuáles serán las implicaciones de Sí por México, la iniciativa está relacionada con cuatro principales factores que explican su conformación y la postura que defiende: sus vínculos con empresarios opuestos a AMLO, la resistencia de algunos sectores poblacionales al proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación (o 4T), la debilidad de la oposición y de los liderazgos políticos, así como la falta de mecanismos de conciliación entre el Gobierno en turno y su disidencia.

Sí por México dijo en el documento dirigido a los partidos que “como era de esperarse, la concentración de poder no ha llevado a las respuestas que la sociedad esperaba. Los indicadores en materia económica, de salud y de seguridad han empeorado de manera drástica”.

“La catástrofe que vive actualmente nuestro México no tiene referentes, al menos en la época moderna. Todo indica que la crisis va a profundizarse”, señaló.

"Invitamos a los partidos políticos, que son lo que, según nuestro marco legal, cuentan con la posibilidad de construir una representación política que convierta en leyes y partidas presupuestales las soluciones a los problemas que tenemos. Tres partidos nos han dicho que sí: PAN, PRI y PRD. Agradecemos su generosidad, pero queremos pedirles un esfuerzo superior: construir la unidad más amplia en torno a estos objetivos fundamentales y así evitar un escenario catastrófico en donde la dispersión del voto y la operación gubernamental permitan nuevamente el triunfo de la coalición que ha dicho no a estos temas vitales”, expuso Sí por México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana a la posible alianza entre el PAN y el PRI.

“Hace muchos años dije que eran lo mismo el PRI y el PAN. Muchos pensaban que era una exageración de mi parte. Ahora que voy me informo de que se van aliar el PRI y el PAN en Baja California. Ya van juntos en contra de nuestro proyecto. Imaginen la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica. Que se terminen de quitar las caretas y se presenten como lo que son, representantes de una minoría, que ahora se siente desplazada porque se sentían los dueños de México. Hay que entender al presidente del PAN, al ex presidente del PAN. Es normal”, dijo en su conferencia matutina.