SÃ­ puede haber alguna fuga de amoniaco, pero no generarÃ¡ una catÃ¡strofe en Topolobampo: GPO

Sí puede haber alguna fuga de amoniaco, pero no generará una catástrofe en Topolobampo: GPO

Directivos GPO ofrecieron a medios de comunicación un seminario sobre seguridad y acciones para la preservación del medio ambiente de la operación de la planta

Carlos Bojórquez

AHOME._ Aunque los promotores de la planta de amoniaco que se pretende construir en Topolobampo han insistido en que su operación es de alta seguridad, es en el amonioducto que va hacia el muelle donde sí hay un mayor riesgo de alguna fuga, pero aseguran que una contingencia sería controlada antes de una posible ‘catástrofe’ para la población.

Directivos de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de ProMan en México, ofrecieron a medios de comunicación un seminario sobre seguridad y acciones para la preservación del medio ambiente de la operación de la planta.

En dicho seminario participaron el gerente de Desarrollo de Proyectos de GPO, Víctor Vaca Cuéllar, el asesor en ingeniería química Carlos Pani Espinosa, y el director de ProMan México, Jean Claude Hecht; entre otros.

“Es un proyecto sustentable, es un proyecto que cumple con todas las normativas mexicanas y con la normativa internacional. Y estamos trabajando también en el ámbito social, para informar, y de alguna manera que también la comunidad sea partícipe de este proyecto. Es una planta que se necesita con urgencia, porque se necesitan fertilizantes, y se necesitan los puestos de trabajo, y se necesita el desarrollo, y de alguna manera, también se necesita utilizar la inversión de gas natural, que ya está aquí en las puertas de esta planta”, expresó el ejecutivo al iniciar la charla.

Vaca Cuéllar señaló que ProMan tiene más de 30 años operando de manera segura alrededor del mundo como uno de los principales productores de metanol y amoniaco, y expuso que la planta de Topolobampo contará con tecnología de punta en un sistema de control con ayuda de instrumentos y sensores, un sistema de alarma y vigilancia, un sistema de seguridad de instrumentos, válvulas de seguridad y discos de ruptura, un sistema contra incendios, y un plan de emergencias tanto para el sitio como para las comunidades.

Cuestionados sobre qué tan grave sería una fuga en el amonioducto, que va de la planta al muelle de Pemex y corre paralelo a una carretera, nadie se atrevió a cuantificar el riesgo, y tras algunos titubeos, argumentaron que ‘hay escenarios posibles pero no probables, y escenarios probables pero no posibles’.

“Ese ducto va en realidad por donde van ya los ductos de Pemex hacia su muelle, son ductos que ya existen, y exactamente por ahí irá el nuestro. Entonces, hay un flujo vehicular que cruza esa fosa, digamos, por donde pasan todos los ductos, y ahí es donde vienen los puntos de mitigación: se han puesto más válvulas en toda esa zona; y en el caso de que haya una fuga, nuestro sistema lo va a detectar inmediatamente y cierra las válvulas”, explicó el ejecutivo.

“Dentro de nuestro estudio de riesgo hemos minimizado de tal manera el que no haya un peligro por ejemplo para los más cercanos, que serían los de la (planta de) CFE, porque digamos que Topolobampo está todavía protegido por la montaña. El sistema está diseñado para que de suceder algún incidente no represente un riesgo inminente a la población. Sí puede haber alguna fuga de amoniaco, pero no generará una catástrofe en la población de Topolobampo”, añadió.

Por su parte, Pani Espinosa apuntó que el proceso de detección de una fuga y la reacción del sistema automatizado para cerrar las válvulas se lleva ‘cuatro o cinco segundos’. Y al preguntarles cuánto amoniaco alcanzaría a fugarse durante esos cuatro o cinco segundos, ninguno pudo contestar.

En la modelación de riesgo contemplada en la Manifestación de Impacto Ambiental, presentada por la propia empresa en diciembre de 2013, se observaron tres posibles escenarios de fuga en el amonioducto.

El primer caso contempla una fuga por ruptura parcial del ducto de 18 pulgadas de diámetro, ubicado a un costado del camino al muelle de Pemex, debido a un golpe de una pala mecánica, liberándose producto por un orificio de 3.6 pulgadas de diámetro durante un tiempo promedio de 20 minutos, ‘que es el tiempo máximo estimado de una fuga después de que se activan las válvulas de emergencia para corte de flujo’. En este caso, el resultado del programa ARCHIE dio una zona de alto riesgo de hasta 2 mil 229 metros y una zona de amortiguación de hasta 10 mil 551.26 metros.

El segundo caso contempla una fuga por ruptura parcial debido a un golpe por impacto de un vehículo, liberándose producto por un orificio de 9 pulgadas de diámetro durante un tiempo promedio de 10 minutos. En este caso, el resultado del programa ARCHIE dio una zona de alto riesgo de 8 mil 225.03 metros y una zona de amortiguamiento de 30 mil 730.55 metros.

Y el tercer caso contempla una fuga por ruptura total del ducto frente al acceso principal a la planta de CFE, debido a un golpe por impacto de un vehículo, liberándose producto de un tiempo promedio de 5 minutos. En este caso, el resultado del programa ARCHIE dio una zona de alto riesgo de 15 mil 355.21 metros y una zona de amortiguamiento de 45 mil 556.32 metros.

En el mismo documento se señala que ‘durante la trayectoria de la tubería no se localizan asentamientos de tipo regular e irregular, sin embargo, sí dentro de los radios potenciales de afectación’. Aunque se agrega que “el cerro donde se localiza la chimenea de la termoeléctrica, ubicada sobre un cerro de 50 metros de altura, el cual tiene un efecto barrera hacia las comunidades de Topolobampo y El Chivero principalmente”.

GPO ENTREGA BECAS A ESTUDIANTES DE CETMAR Y COBAES

Este lunes, Gas y Petroquímica de Occidente entregó en Topolobampo 58 becas a alumnos de alto desempeño académico y en situación de necesidad económica.

Víctor Vaca Cuéllar entregó 30 becas en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar y 28 en el Cobaes 64, sumando un monto que supera los 62 mil pesos, cubriendo costos de inscripción y el seguro médico del actual ciclo escolar.

“Creemos en el potencial de la juventud de Topolobampo, por eso apoyamos su dedicación, para que sigan abriéndose paso y encuentren su vocación en un puerto que está desarrollándose para convertirse en uno de los puntos con más oportunidades profesionales de Sinaloa”, expresó.

Los estudiantes del CetMar beneficiados cursan las carreras de Pesca y Navegación, Mecánica Naval, Refrigeración, Acuacultura en Aguas Marítimas, Producción Industrial de Alimentos, Operación Portuaria, y Administración de Recursos Humanos.