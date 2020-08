'Si Salinas no es castigado sería un fracaso histórico. No puedes jugar con fuego': Muñoz Ledo

Salinas de Gortari abrió, en 1988, el periodo mexicano del neoliberalismo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha llamado “el padre de la desigualdad moderna”

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– El Diputado Porfirio Muñoz Ledo consideró que no investigar y sancionar al expresidente Carlos Salinas de Gortari significaría “un fracaso histórico”.

“Si Salinas no es castigado sería un fracaso histórico, no puedes jugar con fuego, no puedes amenazar y luego retractarte (…) Si el Gobierno no lo hace, si la Fiscalía no se va a fondo, entonces este puede ser una derrota histórica para el Gobierno de México”, señaló el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en entrevista con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

Salinas de Gortari abrió, en 1988, el periodo mexicano del neoliberalismo. El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha llamado “el padre de la desigualdad moderna”.

El expresidente de México (1988-1994) es un viejo enemigo político de López Obrador y del propio Muñoz Ledo. Los dos consideran que llegó con fraude a la Presidencia. Salinas está involucrado, junto con Diego Fernández de Ceballos, en los llamados “videoescándalos” que casi descarrilan la carrera política del tabasqueño.

Para Muñoz Ledo, Salinas de Gortari debe pagar el “daño al país”.

“La opinión pública cree que esto es de broma, no se imagina a Salinas tras las rejas, y de eso se trata, que ese país castigue a los que robaron, los que hicieron mucho daño al país”, añadió.

Por ello, dijo que entiende que el Presidente Andrés Manuel López Obrador impulse una consulta ciudad para aprobar el juicio a los exmandatarios.

Ya que, aseveró, el Presidente busca que sea una acción colectiva y demostrar que no se trata de una venganza o un acto de él.

“Al Presidente le interesa, sobre todo, que en este caso, que no se vea, porque no lo es, pero que no pase a la historia como un acto de él solo, del Gobierno, sino que tenga un cierto conocimiento de la sociedad”, agregó en la entrevista.

Las declaraciones de Muñoz Ledo tienen lugar luego de que el Presidente López Obrador asegurara que no descarta investigar a expresidentes, pero, según ha dicho, se hará sólo si la ciudadanía lo aprueba en una consulta pública.

El Presidente dijo esta mañana que si se llegara a aprobar la solicitud para realizar una consulta ciudadana sobre el posible enjuiciamiento a los exmandatarios mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) sería la encargada de fijar la fecha de su celebración.

En su conferencia de prensa matutina, recordó que la consulta se puede hacer si lo piden el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, la tercera parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras o el mismo Presidente.

“A mí me gustaría mucho que fuesen los ciudadanos. Si no pueden los ciudadanos, en segunda instancia, los legisladores y yo me quedo hasta el final. No necesito recolectar firmas. Vamos a ver qué sucede”, expuso López Obrador.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, explicó que “si lo solicitan los ciudadanos, presentan las firmas, pasa esa solicitud a la Suprema Corte de Justicia y ahí se decide si se cumple con los requisitos y si es constitucional la consulta”.

“Luego pasa al INE [Instituto Nacional Electoral] para que se lleve a cabo. Hay dos posibilidades. Una es que se lleve a cabo el día de la elección federal el año próximo, el 6 de junio, y la otra posibilidad es que sea en agosto. Eso lo decide la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si es por solicitud de los legisladores del Presidente o de los legisladores, tiene que aprobarse en las cámaras con mayoría simple”, precisó AMLO.