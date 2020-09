Si se aplica nueva Ley de Obras Públicas, terminarán los ‘moches’: Diputada

Al publicarse la nueva normatividad, ahora la tarea es vigilar que esta se cumpla, para terminar con la corrupción y opacidad que rodea este tipo de inversiones, dice Flora Miranda Leal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- Si la nueva Ley de Obras Públicas de Sinaloa que fue publicada este lunes en el Periódico Oficial del Estado se respeta y se aplica para que no quede en letra muerta, significará el fin de los “moches”, afirmó Flora Isela Miranda Leal.

La Diputada local, presidente de la comisión de Comunicaciones y Obras Públicas en el Congreso del Estado, comentó que esta nueva norma combate la corrupción y la opacidad en la asignación de la obra pública, por lo que no le queda duda que es en bien de todos los sinaloenses.

“Las condiciones están dadas y están por ley, yo creo que si se respeta y se sigue a como está reformada no debe haber ‘moches’, no debe haber discrecionalidad, por eso hago el llamado de ser vigilantes de esta modificación de la ley, para que se aplique tal cual y poder terminar con los ‘moches’, siempre y cuando se aplique el manual de procedimientos y se aplique la ley, que no quede en letra muerta y no haya omisiones donde la ley es clara”, manifestó.

Este lunes quedó publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa la nueva Ley de Obras Públicas, a casi tres meses de ser aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado.

Miranda Leal indicó que ahora lo que sigue es conformar el comité de obras, tener el listado de testigos sociales y elaborar el manual de procedimientos, aunque la obra pública ya queda sujeta a esta nueva normatividad a partir de su publicación.

La legisladora destacó entre los puntos de esta nueva ley el combate la corrupción a través de licitaciones transparentes publicadas en Compranet, testigos sociales presentes con un listado escalonado, Preecasin ahora queda sujeta a mantenimiento y conservación, no a la construcción de obra nueva ni a rehabilitación; el plan de obra anual que antes era aprobado en lo general por el Congreso del Estado ahora deberá aprobarse a detalle con las obras a construir durante el año y el Congreso estará más involucrado en los procedimientos de fallos de licitaciones.

La Diputada local reiteró el llamado a la ciudadanía de ser vigilantes y de seguir participando en los foros que próximamente promoverá el Congreso del Estado a través de la comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, para que se conozca a fondo cuáles fueron las 104 modificaciones de esta ley.