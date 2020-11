Si se cuentan votos legales, gano fácilmente: Trump

Trump insistió también en sus acusaciones, en las que ha enfatizado en que hubo fraude en el voto por correo y culpó de ellos a los funcionarios demócratas

Noroeste / Redacción

El Presidente Donald Trump aseguró esta tarde que su victoria ante el candidato demócrata Joe Biden en las elecciones no puede ser puesta en duda si solo se toman en cuenta a los que llamó votos "legales", en una clara alusión a un supuesto fraude electoral.

"Si cuentan los votos legales nosotros ganamos fácilmente, pero si cuentan los votos ilegales pueden intentar robar las elecciones a nosotros", afirmó el magnate neoyorquino durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, en la cual no hubo preguntas de los reporteros.

Trump insistió también en sus acusaciones, en las que ha enfatizado en que hubo fraude en el voto por correo y culpó de ellos a los funcionarios demócratas, quienes, según dijo "nunca creyeron que podrían ganar estas elecciones, honestamente, realmente es por eso por lo que hicieron papeletas por correo con esta tremenda corrupción".

El candidato republicano señaló que llegará a las últimas consecuencias para buscar la transparencia en los comicios.

"No podemos permitir que se roben una elección, no podemos permitir que eso pase en nuestro país. No podemos deshonrarnos", dijo.

"Los aparatos de votación de todos los estados dirigidos por demócratas estaban ganando en todos los lugares clave por mucho. Entonces nuestros números comenzaron a disminuir en secreto [...] no permitieron observadores legales. Fuimos a la Corte y conseguimos los observadores, y querían que se fueran. Predije esto", indicó Trump.

"Estuve hablando sobre la votación por correo por mucho tiempo. Destruyó nuestro sistema, hace que la gente sea corrupta [...] Nunca pensaron que podrían ganar las elecciones, por eso hicieron el voto por correo. Le dijeron a todos que esto pasaría", agregó el actual mandatario estadounidense.

"Ganamos muchas victorias a pesar de la interferencia electoral de los grandes medios de comunicación, la tecnología y el dinero. Las encuestas se equivocaron. Eran tan ridículas y todo el mundo lo sabía. No hubo una ola azul, hubo una ola roja. Estaban impresionados. Mantuvimos el Senado", abundó Trump.

El mandatario estadounidense indicó que este "fue el año de la mujer republicana", ya que, según él, "se eligió a más mujeres al Congreso que nunca antes". Asimismo, señaló, que él es el candidato republicano que logró más "votos no blancos" en 60 años, y destacó que obtuvo cuatro millones más de votantes, en la que fue, "la mayor participación en la historia del Partido Republicano".

Trump no había aparecido en público desde ayer miércoles 4 de noviembre por la madrugada, cuando aseguró que ya se había impuesto en los comicios y denunció fraude. Desde entonces, ha reiterado el mensaje a través de su cuenta de la red social Twitter.

En el plano legal su campaña interpuso acciones legales en cuatro estados -Pensilvania, Nevada, Michigan y Georgia- para frenar el conteo de votos. No obstante, dos de ellas ya han sido rechazadas. Además, Trump adelantó en sus redes sociales este jueves por la tarde que denunciará fraude en "todos los recientes estados" ganados por Biden.

Trump sufrió dos reveses judiciales en su intento de detener los recuentos de votos en estados clave, ya que las autoridades judiciales de Michigan y Georgia rechazaron las demandas presentadas por la campaña del presidente. Sin embargo, quedan pendientes las demandas presentadas en Nevada y Wisconsin.

El magnate neoyorquino sí ganó la demanda que realizó en en Pensilvania, donde el fallo de la Corte de la Mancomunidad estatal le permite a los observadores de su equipo de campaña supervisar más de cerca el conteo de votos. Sin embargo, no detiene el escrutinio ni invalida ninguna parte del cómputo que se ha hecho hasta el momento.

Por su parte, más temprano, el ex vicepresidente brindó un breve discurso ante la prensa, en el cual volvió a pedir a la población que se mantenga paciente mientras continúa el conteo de votos. Desde su centro de campaña en Wilmington, Delaware, el candidato demócrata reiteró que se siente bien sobre los resultados y que éstos se sabrán "muy pronto".

"No tenemos dudas de que cuando termine el conteo la senadora [Kamala Harris y yo seremos los ganadores. Les pido a todos que mantengan la calma. El proceso está funcionando, pero tenemos que contar los votos", abundó Joe Biden.