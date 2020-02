Sí se dialoga con comuneros de Santa María: Gobernador

El dinero no se puede dar a destajos, como se dio en la Picachos, reitera el Mandatario estatal

Belizario Reyes

Sí se dialoga con los comuneros de la Presa Santa María, hay voluntad para ello, se requiere que despejen el camino para hacer la obra, hay recursos para ello, pero el dinero no se puede dar a destajo, como ocurrió con la Presa Picachos, manifestó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

"Sí, cómo no (sí se les han acercado autoridades de Gobierno), hoy en Rosario va haber reunión fruto del diálogo, del acercamiento que queremos", dijo Ordaz Coppel en respuesta a lo dicho por los comuneros, de que el Gobierno estatal no se había acercado a dialogar con ellos.

"Yo creo que lo importante, lo prioritario, y además lo que quiere el Presidente de la República, es que se deje trabajar a la empresa (ganadora de la licitación, Ingenieros Civiles Asociados), todos queremos la presa, todos queremos la Presa Santa María, la comunidad, el pueblo, la gente, los empresarios, los comerciantes, todo mundo queremos la Presa santa María".

"Que dejen trabajar a la empresa y todo lo demás vamos a llegar a acuerdos, pero no frenemos la obra porque entonces el recurso se va a ir, no hay riesgo (de que se pueda rescindir el contrato), el tema es que veamos todo de manera positiva, si todos queremos la presa no tiene porqué no hacerse", recalcó el Gobernador en entrevista.

"Al contrario, que nos ayuden a despejar el camino para que la empresa empiece a trabajar".

Precisó que lo que está pendiente son pagos a terceros, se tiene que hacer una reevaluación, tiene que intervenir el Instituto para la Vivienda del Estado de Sinaloa.

"El dinero tampoco se puede dar a destajo, como se dio o como en la Picachos, que hubo un gran desorden, despilfarro, derroche y eso no podemos permitirlo porque el dinero es muy escaso, es limitado y es de la gente, entonces debemos ser cuidadosos, racionales y hacerlo apegado a derecho", reiteró Ordaz Coppel.

"Hay toda la voluntad para negociar, siempre la habrá y la ha habido, por eso son estos encuentros, están participando diputadas, diputados, creo que todos los actores estamos en ese mismo lenguaje, dejemos trabajar a la empresa, eso es lo prioritario, ahí está los recursos, porque además qué va a traer la obra: chamba, trabajo, empleo, crecimiento, desarrollo del sur de Sinaloa en un futuro".