SÃ­ se presentÃ³ desistimiento en amparo contra planta de fertilizantes, pero no se ha ratificado

Sí se presentó desistimiento en amparo contra planta de fertilizantes, pero no se ha ratificado

El abogado Máximo Montes Quintero, que representa a los indígenas, dijo desconocer quién presentó el documento de desistimiento ante el Juzgado Sexto de Distrito.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Sí se presentó un documento de desistimiento por parte del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa en el juicio de amparo contra la planta de fertilizantes que se proyecta construir en Topolobampo, pero no ha sido ratificado ante el juez.

El abogado Máximo Montes Quintero, que representa a los indígenas, dijo desconocer quién presentó el documento de desistimiento ante el Juzgado Sexto de Distrito.

"No tengo idea quién presentó el documento, pero a mí me revocó. Todavía está en vías de que se autorice o no. Ya está presentado el documento, pero el Juzgado no ha aprobado eso porque está pidiendo que se presente Librado a ratificarlo", expuso.

El Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa, presidido por Librado Bacasegua Elenes, promovió un juicio de amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por la resolución en materia de impacto y riesgo ambiental en la que se aprueba el proyecto, en virtud de que no se les consultó para la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental, como se establece en el Artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Este amparo fue promovido por el Consejo en representación de la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas, y radica en el expediente 528/2018. Bajo esta causa, el Juez ya ordenó la suspensión definitiva del proyecto mientras se desarrolla el juicio.

Juez concede suspensión definitiva de planta de fertilizantes, en lo que dura juicio de amparo

Según el abogado, en la resolución emitida por el Juez para conceder la suspensión definitiva, se considera de manera presuntiva que podría haber un riesgo con la operación de esa planta en la Bahía de Ohuira.

El proyecto de la planta de fertilizantes es desarrollado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de Grupo ProMan en México, y se había anunciado que a inicios de 2019 empezaría la construcción.

El Juez Sexto de Distrito citó a audiencia constitucional para el día 13 de diciembre.

Otro amparo fue promovido por un miembro de la comunidad indígena de Paredones, que además es socio de una cooperativa pesquera de la zona, bajo el expediente 628/2018, y a través de éste también se concedió una suspensión provisional del proyecto.

TAL PARECE QUE NOS ESTÁN JUGANDO EL DEDO EN LA BOCA: BACASEGUA ELENES

El presidente del Consejo Supremo de Kobanaros y Pueblos Indígenas Yoremes Mayos de Sinaloa, Librado Bacasegua Elenes, dejó entrever que podrían estar siendo utilizados para ejercer presión en contra de la planta de fertilizantes, cuando ellos sólo quieren ser tomados en cuenta, que se realice la consulta a las comunidades indígenas y que los empresarios vean por sus necesidades.

"Nosotros estamos demandando la consulta previa a las comunidades indígenas, y lo están confundiendo mucho, que estamos demandando a la planta. Estamos viendo que esas organizaciones están tomando la bandera de los indígenas, y eso no lo vemos justo. Nosotros no estamos en contra de las actividades que hacen los empresarios", comentó.

"Otra de las cosas es que no nos entregaron la demanda, se la solicitamos por escrito al abogado y hasta la fecha no sabemos el contenido del amparo. No debemos ser engañados ni por una parte ni por la otra y tal parece que nos están jugando el dedo en la boca", agregó.

El líder indígena dijo que son 'comprensivos y respetuosos' tanto hacia quienes desarrollan el proyecto como hacia quienes están en contra, y señaló que están abiertos al diálogo. Y en ese sentido, reconoció que los ejecutivos de Gas y Petroquímica de Occidente se han acercado a ellos en días recientes.

Bacasegua Elenes lamentó y repudió que vía redes sociales se hayan hecho señalamientos en su contra, acusándolo de 'venderse' a los intereses de los empresarios.

"¡Causa molestia! Es una barbaridad de cosas las que están subiendo al Face, y nosotros rechazamos rotundamente eso, nos lastima, porque nosotros somos una persona de respeto, y jamás nos venderíamos de esa manera", expresó.

Asimismo, criticó que normalmente ninguna institución u organización se acerca a la comunidad indígena para ver sus necesidades, y ahora que su voz puede tener peso en este asunto, han sido buscados por colectivos y cooperativas.