Sí, sí es mi compadre, reconoce El Químico sobre el nuevo gerente de Jumapam

El Alcalde acepta que el nuevo funcionario en la paramunicipal sí tiene relación afectiva con él

Sheila Arias

El recién nombrado gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Ismael Tiznado Ontiveros, sí es compadre del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, reconoció el propio munícipe.

Así, el Alcalde morenista dejó las riendas de la paramunicipal en manos de un "cuate".

Y aunque el funcionario lo negó ayer, el Presidente Municipal lo reconoció en conferencia de prensa esta mañana durante el encuentro “De cara al pueblo”.

“En primer lugar, con mucho gusto le digo que no depende de mí el nombramiento de uno de una paramunicipal, no es mi decisión, y sí es mi compadre, sí es, pero no decidí que fuera que se encargara de ser el gerente de la Junta, y me da gusto que haya sido propuesto por una razón, es un hombre de experiencia, es un hombre responsable, y tengan la seguridad que en muy poco tiempo van a ver lo que va a suceder aquí en Mazatlán”, precisó.

En el consejo de Jumapam el Alcalde es el presidente, y reiteró que este vínculo no influyó en su nombramiento; que a su compadre lo propuso un grupo de empresarios apenas con una semana que había ingresado a la paramunicipal en el área de Normatividad.

El nombramiento se suma a otros casos de parientes y cercanos al Alcalde y a otros funcionarios públicos que ingresaron a la Comuna, de la mano de directores de primer nivel.