MUNICIPALIZACIÓN

Sí tiene Eldorado todo para ser municipio, afirma síndico

Eldoradenses esperan que el congreso dictamine de forma positiva llevar a la municipalización a Eldorado, dándole así la autonomía que merece

Leopoldo Medina

“Eldorado sí tiene la capacidad para para volverse municipio” resaltó una vez más el Síndico Martín Noriega Salazar, previo a los festejos del 120 aniversario de la fundación de la sindicatura.

“Todos los eldoradenses le estamos echando muchas ganas a este tema, estamos muy entusiasmados, aunque parece que no quieren soltarnos, pero nosotros sí estamos preparados en cualquier término y condiciones, porque así como Navolato, que es más chico, nosotros también podemos”, destacó el síndico.

Martín Noriega Salazar

Noriega Salazar compartió que el comité que trae el patronato pro municipio, tiene todas las estadísticas y logística respecto a lo que debe de tener un municipio, y con documentos de estudios ya realizados, se pueden dar a conocer los resultados que destacan que Eldorado sí puede volverse municipio.

Respecto a que la sindicatura no cuenta con la suficiente captación económica que impide su municipalización, el síndico resaltó que sí la tiene, y que no quieren darles el nombramiento porque saben que Eldorado sí tiene potencial para ello, y que si no fuera así, ya lo hubieran nombrado municipio.

“Eldorado tiene potencia de todo tipo y niveles, todo es cuestión de que nuestras autoridades decidan lo correcto, y a la hora que ellos quieran nosotros nos dividimos, porque es claro que los eldoradenses queremos mejoras para nuestra sindicatura, así ya no dependeríamos de Culiacán”, resaltó Noriega Salazar.

El edil destacó que la sindicatura requiere de muchas cosas, desde alumbrado público, raspado de calles, la carencia de programas de programas que fueron retirados con los que brindaban apoyo de despensas, de láminas, y sobre todo en salud.

“Hoy ya no podemos hacer esto, nos quitaron esos apoyos, y el que más nos duele es el de salud, porque mucha gente que tiene necesidad de medicamentos, y ahora pues no podemos dárselos, pero esta administración nos tumbó todo, y eso es lo que más nos duele, no poder ayudar a la gente que lo necesita”, destacó Noriega Salazar.

El síndico subrayó que ahora todo depende de la legislatura del congreso, ellos son lo que finalmente decidirán lo que sigue para Eldorado, de ser positivo, la autonomía sería total, y así poder cumplir con todas las necesidades que requieren los eldoradenses.

Quien también considera necesario que la sindicatura se vuelva municipio es Graciela Fernández Ramírez, Coordinadora del Centro Cultural de Eldorado, quien también resaltó que la sindicatura tiene el desarrollo económico para volverse municipio.

“Ya son más de 50 años de lucha, y hoy estamos esperando que lo que dictamine el congreso sea favorable, y que los demás filtros que quedan también se puedan pasar, si Navolato y Cosalá lo lograron, por qué Eldorado no, porque también merecemos ser municipio, porque no solo tenemos la capacidad económica, sino la maduración política, y las ganas de ser un ejemplo de municipio nuevo”, destacó la coordinadora.

Fernández Ramírez señaló que culturalmente, Eldorado ha crecido mucho, cuenta con artistas locales, escritores, cronistas, pintores, músicos, y con la municipalización será mejor porque se brindarían más apoyo en esta área, lo que permitirá que la obra artística crezca y se difunda por las demás comisarías y campos pesqueros.

“El principal beneficio que vemos con la municipalización, será sin duda el desarrollo social, y de infraestructura, en Culiacán tienen teatro, nosotros estamos pidiendo concha acústica, un foro digno para nuestros artistas locales.

El connotado deportista eldoradense Crescencio Ruvalcaba Cázarez, manifestó que la lucha permanente porque se logre lo más sagrado que requiere el eldoradense es que se valore su identidad.

“Estamos consientes de que aquí en Eldorado hay riqueza, e inteligencia, por eso, hemos luchado por esa independencia, porque tenemos los recursos físicos, y económicos para que se nos otorgue la municipalización, queremos se nos otorgue esa oportunidad, para ser nosotros quienes nos sostengamos, y así tener alcances importantes, y dejar de ser un pueblo marginado, somos suficientes para poder ser municipio”, destacó el maratonista.