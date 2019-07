Si tiene moral, Bonilla rechazarÃ¡ ampliaciÃ³n de mandato; diputados de BC, comprados: CÃ¡rdenas

Si tiene moral, Bonilla rechazará ampliación de mandato; diputados de BC, comprados: Cárdenas

Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas dice que el senador con licencia y gobernador electo Jaime Bonilla [Valdez] declare públicamente su rechazo a la reforma y su compromiso de cumplir el periodo de dos años para el que fue elegido

Noroeste / Redacción

El tres veces ex candidato presidencial, Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, señaló este jueves, que “Si hubiese moral y no estuviese detrás de la maniobra, que el senador con licencia y gobernador electo Jaime Bonilla [Valdez] declare públicamente su rechazo a la reforma y su compromiso de cumplir el periodo de dos años para el que fue elegido. Ni un día más”.

En una columna publicada este jueves en el diario de circulación La Jornada, titulada ‘BC: orden republicano y democracia’, el hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, sugirió que los diputados locales de Baja California fueron “evidentemente comprados” para ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años y así empatarlo con la elección federal de 2024.

“Ha sido no sólo una maniobra sucia, sino que 21 diputados, en una sesión legislativa convocada al vapor y que puede decirse realizada en lo oscurito, están pretendiendo sustituir el mandato surgido de una elección democrática, declarada legal por la autoridad correspondiente”, escribió Cárdenas Solórzano.

“Muy grave me parece que un miembro del partido mayoritario en Baja California, como el senador con licencia y gobernador electo Jaime Bonilla, pudiera prestarse a ser el beneficiario de una medida así. Muy grave me parece que la presidenta del partido mayoritario del país, que proclama la vigencia del estado de derecho y el riguroso cumplimiento de la ley, considere que prolongar por tres años el mandato del gobernador electo de Baja California es una decisión intrascendente, de cajón, de un Congreso local, como pudiera haber sido cualquier otra. La inocencia no es creíble en este caso”, abundó.

El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto político al que renunció en noviembre del 2014, dijo en una entrevista con la cadena Milenio TV, que deberían ser llamados los suplentes de estos legisladores para corregir el “atropello” al orden republicano y democrático del país.

“Este es un terrible antecedente de que se pueden ampliar los mandatos así nada más. Algo que no puede pensarse que no esté provocado por la compra de los 21 diputados que votaron a favor de esta medida [...] Deberían de entrar los suplentes de estos 21 diputados, que evidentemente fueron comprados, esto es un insulto a la inteligencia al creer que fue un voto sin dinero”, dijo Cárdenas Solórzano.

El primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por votación en 1997, confió en una intervención del grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional [Morena] en el Senado, ya que “un organismo que se aprecia de democrático no puede permitir un atropello así a la ley y al orden republicano”.

“[Lo importante es] la declaración expresa del gobernador electo, que fue elegido (para su cargo) por 2 años y que cualquiera que sea la suerte que corra esta reforma, él estará solo 2 años”, dijo Cárdenas Solórzano, en otra entrevista, esta con el periodista Ciro Gómez Leyva, en la cadena Radio Fórmula.

“El mandato que recibió el gobernador electo es de una enorme mayoría ciudadana de Baja California, tiene un gobierno de 2 años. Entonces no puede un grupo de 21 personas, que es la mayoría que votó en favor de esta reforma, sustituir una elección ni la voluntad expresada por miles de ciudadanos, sin consulta previa, pasando por encima de cualquier procedimiento que pudiera considerarse democrático”, afirmó el ex gobernador de Michoacán.