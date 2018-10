ANTE POSIBLE DEMANDA DEL PAN

Si toman acciones penales es una venganza contra las mujeres, dicen Feministas Alteradas

.

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Si el Partido Acción Nacional emprende una acción legal contra las mujeres que pintaron la fachada del edificio del PAN estatal, será una venganza contra ellas, afirmó Itzel Avilez, integrante de Feministas Alteradas Sinaloenses.

El pasado 28 de septiembre, integrantes de colectivos feministas pintaron y dejaron mensajes en contra de Juan Pablo Yamuni y toda la bancada panista por apoyar la ley que protege la vida desde la concepción, misma que fue aprobada ese día por el Congreso del Estado.

Días después, Sebastián Zamudio, presidente del PAN estatal, mencionó que tenían imágenes de quienes pintaron la fachada de las instalaciones del partido y que evaluarían realizar acciones penales contra estas mujeres.

Sobre ello, Itzel Avilez señaló que no han sido notificadas de ninguna denuncia, y que de realizarla, significaría una venganza contra las mujeres.

"Es una medida de venganza contra las mujeres, y si procede, llegamos hasta las últimas consecuencias", afirmó.

"No, para nada (no las han notificado), a mí me parece muy curioso porque este viernes que nos manifestamos, muchas que estamos aquí, más mujeres todavía que no están acá, había policías en el centro, muchos policías, lo cual es extraño, ya que nuestra protesta estaba convocada desde hace semanas", detalló.

La feminista dijo también que todo esto sólo es una medida para asustarlas.

"Si hubieran querido, agarran en flagrancia lo que se hizo, entonces realmente como colectivo que lo hemos platicado, como Feministas Alteradas, doy la opinión por mi colectivo, pensamos que es una movida nada más para asustarnos", explicó.