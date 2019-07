Sí veo difícil que Edson se quede con nosotros: Miguel Herrera

Edson Álvarez se reincorporó a los entrenamientos el jueves junto al resto de los jugadores que fueron convocados por sus selecciones para disputar los torneros de Copa Oro y Copa América 2019

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ A menos de 24 horas de disputarse el Campeón de Campeones, Miguel Herrera habló sobre el futuro de Edson Álvarez, un jugador clave para las aspiraciones del América si quiere ganar el campeonato este torneo.

“La situación de Edson pues en un rato platicaremos con Santiago Baños ya que me comentó que no hay una oferta formal todavía pero hay cuatro o cinco equipos europeos que están preguntando por él. Sí veo difícil que Edson se quede con nosotros pero igual él tiene contrato y mientras tenga contrato sigo pensando que podría quedarse. Lo seguiré platicando con Santiago para ver cómo evoluciona la situación”, dijo Miguel Herrera en conferencia de prensa sostenida en Los Angeles California.

SOBRE GIOVANNI DOS SANTOS

Giovani sigue entrenando a doble turno para ponerse al ritmo de sus compañeros y Miguel Herrera confirmó que el “10” del América no jugará mañana ante Tigres por el torneo Campeón de Campeones 2019.

“Giovani todavía no está para jugar un partido de fútbol, obviamente viene de un tiempo bastante amplio de estar parado. Físicamente no está tan mal pero no es lo mismo entrenar solo que entrenar con un equipo”, aseguró Miguel Herrera que Giovani estará listo para jugar un partido completo a medio torneo.