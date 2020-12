FUTBOL

'Si vieras dónde se murió Maradona, te mueres'; la dura confesión de Claudia Villafañe

Oscar Ruggeri relató parte de la charla que tuvo con la mujer a la que más amó Diego y también los problemas que tuvieron por las drogas

Noroeste / Redacción

Claudia Villafañe, la mujer a la que más amó Diego Armando Maradona y de la que se alejó desde años atrás, se animó a contar parte de sus vivencias tras la muerte del exfutbolista y una parte fue ventilada por Oscar Ruggeri, amigo de ambos.

Consciente de que sus palabras pueden resultar incómodas para Claudia, el Cabezón dio a conocer de que estuvieron en constante contacto desde que se confirmó el deceso para de ahí iniciar un extenso comentario hasta soltar la frase "Si entrabas y veías dónde falleció Diego, te morías".

"Él tomó un camino de aislarse de la gente que realmente iba a estar ahí, de los que íbamos a poner la cara... Alguien que me diga, ¿Por qué estos tipos únicos se mueren solos? Porque ayer Claudia me decía: 'Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís'. Me dijo eso. Yo no sé si está bien que lo diga, pero yo lo puedo decir, Claudia sabe que lo digo de corazón, pero me contó eso. Y yo no le quise preguntar más...", relató.

Las peleas por las drogas

Ruggeri y Maradona tenían una gran relación, aunque ésta se vio afectada en muchas ocasiones por el consumo de drogas del estelar 10, una situación que los llevó a tener fuertes peleas y por la cual éste se prefería estar lo más lejos posible del exdefensa.

"No sé si podríamos haber hecho más. Con él me peleé mucho, pero no por futbol, por tema droga... Me encerraba con él en la habitación. Él nos dijo que tenía un problema con la droga. Lo hablábamos normal, pero yo me enojaba mucho. Le decía: '¿No te das cuenta que tienes el mundo a tus pies? Puedes ser feliz, tienes hijas maravillosas, Claudia que te sigue para todos lados, estás loco...'. Y él me decía: 'Hay cosas que no entiendes, la carga que yo tengo encima".